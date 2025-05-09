شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق نظارات ذكية منافسة لنظارات Ray-Ban Meta خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة آبل على تطوير شريحة قد تُدمج في أول نظارات ذكية للشركة ، ويُقال إن الشركة المُصنّعة لهواتف آيفون تُطوّر نظارة ذكية تدعم محتوى الواقع المعزز، ولكنها قد تعمل أيضًا على نظارة مزودة بكاميرا وميكروفونات، على غرار نظارات راي بان ميتا للذكاء الاصطناعي، ومن المُتوقع إطلاق نظارة آبل القابلة للارتداء خلال العامين المُقبلين، ويُقال إنها ستكون مُجهزة بشريحة موفرة للطاقة من تطويرها، وهي لا تزال قيد التطوير.

قد تصل أول نظارات ذكية من Apple مزودة بشريحة تعتمد على Apple Watch SiP.

وفقا لتقرير بلومبرج ، نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط الشركة، يعمل فريق تصميم السيليكون التابع لشركة آبل على تطوير شريحة قد تُدمج في نظارات ذكية تُنافس نظارات ميتا الذكية ، وتُتيح نظارات راي بان ميتا للذكاء الاصطناعي التي أُطلقت عام 2023 للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور مع توفير إمكانية الوصول إلى ميتا للذكاء الاصطناعي.

ويُقال إن آبل تُطوّر شريحة مُخصصة للنظارات الذكية، تعتمد على نظام الحزمة (SiP) المُستخدم في ساعة آبل، وأفادت التقارير أن الشركة أزالت مكونات إضافية من الشريحة، التي تُوفر بالفعل كفاءة طاقة أعلى من شرائح آبل السيليكون الأخرى.

وفقًا للتقرير، يُطلق على نظارتي آبل الذكيتين (بما في ذلك النظارة المزودة بإمكانيات الواقع المعزز) اللتين لا تزالان قيد التطوير الاسم الرمزي N401، ومن المتوقع إطلاق النظارة المنافسة لنظارات راي بان ميتا للذكاء الاصطناعي خلال عامين، ويُتوقع أن تبدأ شركة TSMC مورد آبل، إنتاج الشريحة المخصصة بحلول عام 2027.

مع ذلك، قد تواجه آبل تحدياتٍ متعددة في إطلاق نظارة ذكية لمنافسة عروض ميتا ، وتتفوق الشركة الأم لفيسبوك بالفعل على آبل، وتخطط لإطلاق أجهزة قابلة للارتداء أكثر تطورًا بما في ذلك نظارة واقع معزز حقيقية بحلول عام 2027.

وتتيح نظارات راي بان ميتا للذكاء الاصطناعي الوصول إلى منصة ميتا للذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، مع دعم ترجمة النصوص، وضبط التذكيرات، وغيرها ، و في الوقت نفسه لم تُعلن آبل بعد عن ميزات ذكاء اصطناعي مخصصة للأجهزة القابلة للارتداء، ولتحسين كفاءة البطارية، يمكن إجراء معالجة الذكاء الاصطناعي على هاتف ذكي متصل.

ويشير تقرير حديث إلى أن شركة ميتا تسعى لتزويد نظاراتها الذكية بإمكانية جديدة، ويُقال إن الشركة ناقشت مؤخرًا إضافة خاصية التعرف على الوجه باستخدام كاميرا نظاراتها الذكية لتحديد هوية المستخدمين بأسمائهم، وقد يُشكل هذا خطرًا على من يرتدون نظارات ميتا الذكية، إذ لن يكون لديهم خيار إلغاء الاشتراك في الخدمة.