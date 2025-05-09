انت الان تتابع خبر وحش BMW.. تعرفوا على مميزات XM في هذه الحلقة من ماكينة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتناول الحلقة مميزات هذه السيارة من حيث التكنولوجيا، التصميم، وأداء المحرك، لتمنح المشاهدين نظرة معمّقة على واحدة من أبرز السيارات في فئتها.

تعرض هذه الحلقة يوم الجمعة في 9 أيار الساعة 7 مساءً على شاشة قناة السومرية، وهي مقدّمة برعاية BMW.

برنامج "ماكينة" هو منصة متخصصة في عالم السيارات، يقدمها فرنسوا حبشي بأسلوب احترافي يمزج بين التحليل الدقيق والتجربة الحيّة. يستضيف البرنامج نخبة من خبراء الصناعة، مدراء العلامات التجارية، ومؤثرين في مجال السيارات، لتقديم مراجعات حصرية وتجارب قيادة مميزة.

يركز "ماكينة" على كل ما يهم عشاق السيارات من التكنولوجيا الحديثة، السيارات الكهربائية والمستقبلية، ومعايير السلامة، بالإضافة إلى استعراض المعارض والفعاليات العالمية، ليشكّل مرجعًا موثوقًا وممتعًا في آنٍ واحد لعشاق السيارات في العالم العربي.

تابعوا برنامج #ماكينة كل يوم جمعة الساعة 7 مساءً على شاشة #السومرية!

