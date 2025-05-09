شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تتوقع بيع 15 مليون وحدة من Switch 2 وارتفاع الأرباح 13% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

اعلنت شركة نينتندو، بيع 15 مليون وحدة من جهاز سويتش 2 محققة ارتفاع في الأرباح التشغيلية بنسبة 13% إلى 2.22 مليار دولار خلال العام المنتهي في مارس.

وتستعد شركة نينتندو لإطلاق جهاز Switch 2 في الخامس من يونيو المقبل، وهو ما سيختبر قدرتها على إدارة سلاسل التوريد لتقليل الاضطرابات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعد جهاز الألعاب خليفة لجهاز Switch، الذي تم بيع أكثر من 150 مليون وحدة منه منذ إطلاقه في عام 2017، وأحدث تحولاً في ثروات Nintendo بعد فشل Wii U.

وقال سيركان توتو، مؤسس شركة استشارات كانتان جيمز: "من الواضح أن نينتندو تريد اللعب بأمان واختارت ما يعد توقعات حذرة ولكن معقولة على الأرجح".

وتشتهر الشركة بتوقعاتها المتحفظة، مع التوقعات بوصول مبيعات سويتش 2 إلى ما يقارب 20 مليون وحدة.

وأوقفت نينتندو طلبات الشراء المسبقة في الولايات المتحدة مؤقتًا نظرًا لتأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، وأعلنت لاحقًا أنها ستحافظ على سعر الجهاز عند 449.99 دولارًا أمريكيًا.

وقال رئيس شركة نينتندو شونتارو فوروكاوا، بشأن الأرباح: "إذا تم فرض رسوم جمركية إضافية في المستقبل وقمنا بتعديل السعر، فقد نشهد انخفاضا في الطلب".

وأوضح أن نينتندو تتوقع أن تتأثر أرباحها بالمليارات من الين الياباني بسبب الرسوم الجمركية، وستعدل توقعاتها إذا تغير الوضع ، وفي حين فتحت نينتندو متاجرها وتظهر شخصياتها في المتنزهات الترفيهية والأفلام، فإنها لا تزال تعتمد على أعمال الأجهزة.

وعلى مدار الفترة نفسها، تتوقع الشركة بيع 4.5 مليون وحدة من جهاز Switch القديم و105 مليون وحدة برمجية لهذا النظام ، وتوجد دلائل تشير إلى طلب قوي على جهاز الألعاب الأقوى، والذي يوفر شاشة أكبر ورسومات أفضل من سابقه.

وفي العام المنتهي في مارس، انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 46.6% إلى 282.5 مليار ين ياباني ، وتتوقع نينتندو أن تصل مبيعات برنامج سويتش 2 إلى 45 مليون وحدة في السنة المالية الحالية، وسيُطلق هذا الجهاز الهجين المنزلي المحمول بألعاب من بينها "ماريو كارت وورلد".