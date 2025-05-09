شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تؤجل إطلاق أول رائد فضاء جاجانيان حتى عام 2027 والان مع تفاصيل الخبر

تخطط الهند الآن لإطلاق رواد فضاء قبل عام 2027، وهو ما يغير هدف البلاد في إرسال أول رحلة فضائية مأهولة.

أعلن وزير الفضاء الهندي جيتندرا سينج عن التأخير الأخير خلال مؤتمر صحفي حيث استعرض تقدم برنامج رحلات الفضاء المأهولة الهندية وقدم جدولًا زمنيًا محدثًا لمهام جاجانيان المأهولة الأولى.

وتستهدف منظمة أبحاث الفضاء الهندية ( ISRO ) الآن الربع الأول من عام 2027 لإطلاق أول رائد فضاء لها، والذي كان من المقرر أصلاً أن ينطلق في عام 2022 ، وستسبق رحلة الفضاء البشرية التاريخية ثلاث عمليات إطلاق غير مأهولة لمزيد من تأهيل البنية التحتية للصاروخ والأرض.

ومن المقرر إطلاق أولى هذه البعثات الثلاث غير المأهولة التي طال انتظارها في برنامج جاجانيان، والمعروفة باسم جي1، في الربع الأخير من هذا العام، وسوف تحمل روبوتاً نصف بشري يدعى فيوميترا لجمع البيانات أثناء الرحلة.

وستحمل مهمتا جاجانيان الثانية والثالثة، G2 وG3، أيضًا قمر فيوميترا، وسيتم إطلاقهما في عام 2026 ، وستنطلق أول مهمة مأهولة والتي يطلق عليها اسم H1، في الربع الأول من عام 2027.

وتم اختيار رواد الفضاء الهنود، أو جاجانياتريس، لمهمتي H1 وH2 في فبراير 2024، وهم براسانث بالاكريشنان ناير، وأجيت كريشنان، وأنجاد براتاب، وشوبهانشو شوكلا، والذين عملوا جميعًا كطيارين اختبار في القوات الجوية الهندية.

وسيُطلق رواد الفضاء جاجانياتريس أزواجًا على متن المركبتين H1 وH2، لتصبح الهند بذلك رابع دولة تُطلق رواد فضاء بشكل مستقل إلى المدار، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي وروسيا، والصين ، وستحملهم المهمات إلى مدار أرضي منخفض لمدة ثلاثة أيام تقريبًا قبل هبوطهم على الأرض ، ووفقًا لسينج، فإن الرباعي حاليًا في المرحلة النهائية من التدريب.

كما ستُطلق المهمتان مركبة جاجانيان الفضائية الهندية على متن صاروخ الإطلاق البشري مارك-3 ( HLVM3 ) التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية . ويبلغ ارتفاع مركبة الإطلاق المكونة من أربع مراحل 143 قدمًا (43.5 مترًا)، وهي مزودة بمعززين صاروخيين صلبين، وبرج طرد كبسولة مصمم حديثًا لفصل الطاقم والمركبة الفضائية عن الصاروخ في حالة الطوارئ.