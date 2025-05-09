شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع الغرباء من إضافتك إلى مجموعات واتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل تطبيق واتساب، تعزيز أدوات الخصوصية لمستخدميه، ليمنحهم مزيدًا من التحكم في من يمكنه التواصل معهم وكيف، ومن بين المشكلات الشائعة التي يواجهها المستخدمون، خاصية الإضافة العشوائية إلى مجموعات واتساب من قبل أشخاص غرباء، وغالباً دون الحصول على إذن مسبق.

ولتفادي هذه الإزعاجات أو حتى المخاطر الأمنية يوفر واتساب إعدادات خصوصية تتيح لك التحكم الكامل بمن يمكنه إضافتك إلى المجموعات.

إليك خطوات منع الغرباء من إضافتك إلى مجموعات واتساب:

افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

إذا كنت تستخدم أندرويد، اضغط على الثلاث نقاط أعلى اليمين، أما في آيفون فاذهب مباشرة إلى "الإعدادات".

اختر "الخصوصية"، ثم "المجموعات".

ستظهر أمامك ثلاث خيارات:

الكل: أي شخص يمكنه إضافتك.

جهات اتصالي: فقط الأرقام المسجلة لديك يمكنها الإضافة.

جهات اتصالي باستثناء: يمكنك استثناء أشخاص معينين من الإضافة.

اختر "جهات اتصالي" أو "جهات اتصالي باستثناء..." ثم اضغط "تم".

بهذه الطريقة، تمنع الأشخاص الغرباء من إضافتك تلقائيًا إلى المجموعات، وإذا حاول شخص غير مصرح له إضافتك، سيتعين عليه إرسال دعوة لك، ويمكنك قبولها أو تجاهلها بكل بساطة، ما يمنحك سيطرة أكبر على تجربتك داخل التطبيق.

وفي سياق متصل، يختبر واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التفاعل مع الرسائل باستخدام "ملصقات" بدلاً من الرموز التعبيرية التقليدية. ولا تزال الميزة قيد التطوير، ومن المتوقع طرحها في الفترة المقبلة.