شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تطلق ميزة جديدة لتوفير بعض الوقت لمستخدمى آيفون.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

تُقدّم خرائط جوجل ميزة جديدة تُوفّر على مستخدمى أجهزة iPhone الوقت، تخيل أنك تلتقط لقطة شاشة تتضمن اسم مكان ترغب بالقيادة إليه، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى تطبيق الصور، ورؤية لقطة الشاشة، وحفظ اسم المكان، ثم إعادة فتح خرائط جوجل وإدخال الموقع، بفضل هذه الميزة الجديدة، ستتمكن خرائط جوجل من مسح لقطة الشاشة وحفظ أسماء الأماكن فى قائمة يُمكن للمستخدمين فتحها بسهولة.

وصُممت هذه الميزة لمن يبحثون عن أماكن على مواقع التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية.

كل ما عليك فعله تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق خرائط جوجل على هاتفك، ثم افتح التطبيق على جهاز iPhone، ثم اضغط على تبويب "أنت" أسفل الشاشة ، ستظهر "لقطات الشاشة" كقائمة خاصة جديدة، وستتمكن من مشاهدة عرض توضيحى، وتم الإعلان عن هذه الميزة لاول مرة أواخر الشهر الماضى عندما أعلنت عنها جوجل، وهى الآن متاحة على خرائط جوجل لنظام iOS.

عند التقاط لقطة شاشة تتضمن معلومات الموقع، مثل الأسماء والعناوين، سيكتشفها جوجل ويعرضها فى خرائط جوجل، وسيتم تمييز المواقع المحددة، وسيكون لديك خيار "حفظ" أو "عدم حفظ" هذه الأماكن، وستظهر هذه المواقع فى قائمة "لقطات الشاشة"، ويمكنك إضافتها إلى مجموعات أخرى.

وعند الضغط على "السماح بالوصول إلى جميع الصور"، سيبحث المسح التلقائى تلقائيًا عن لقطات شاشة جديدة مع مواقعها، ويضعها فى دائرة لمراجعتها، أو يمكنك تصفح معرض الصور يدويًا واستيراد الصور للمراجعة، وستجد زرًا كبيرًا أسفل دائرة لقطات الشاشة لتفعيل تعطيل المسح التلقائي.

وإذا لم يكن تطبيق خرائط جوجل مُثبّتًا على جهاز iPhone (فخرائط آبل هى تطبيق الملاحة الأصلى على نظام iOS)، يمكنك النقر على هذا الرابط لتثبيت التطبيق على جهاز iPhone من متجر التطبيقات.

وتُشير جوجل إلى أنه بينما يحصل مستخدمو iPhone على هذه الميزة الجديدة من خرائط جوجل، من المتوقع أن تُتاح فى نهاية المطاف لمستخدمى Android الذين يستخدمون خرائط جوجل.