شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة تسلا Model Y ذات الدفع الخلفى الأرخص متاحة الآن فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت تيسلا بتلقى طلبات شراء سيارتها موديل Y ذات الدفع الخلفى الأرخص فى الولايات المتحدة، ويبلغ سعر السيارة 45,990 دولارًا أمريكيًا، وكذلك 37,490 دولارًا أمريكيًا بعد خصم الإعانات الضريبية الفيدرالية، مما يجعلها ثاني أرخص سيارة كهربائية فى تشكيلة الشركة بعد موديل 3 ذات الدفع الخلفي.

وتقول تسلا إن الخيار الجديد، الذى سيبدأ تسليمه فى الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يأتى بمدى 357 ميلاً، أو 30 ميلاً أكثر من موديل Y ذى الدفع الرباعى، ويحتوى على محرك واحد على المحور الخلفى، ويتسارع من الصفر إلى 60 ميلاً فى 5.4 ثانية، وهو أبطأ قليلاً من 4.6 ثانية لنظيره ذى الدفع الرباعي.

وتحتاج تيسلا إلى سيارات كهربائية أرخص لتعزيز مبيعاتها ، فى ظل الاحتجاجات المتزايدة ضد الرئيس التنفيذى لشركة تيسلا إيلون ماسك، التى استهدفت صالات عرض تيسلا، وأعلنت تيسلا عن أسوأ مبيعات لها منذ ثلاث سنوات.

فى الوضع الأمثل لتيسلا، ستنعكس هذه السيارة الكهربائية الأرخص على أدائها، مع أن طرازات موديل واى الأرخص لم يكن لها هذا التأثير فى أوروبا، حيث طُرحت فى فبراير.

وأفادت شبكة CNN أن المبيعات مستمرة فى الانخفاض هناك، حتى فى المملكة المتحدة، حيث انخفضت مبيعات الشركة فى أبريل بنسبة 62%.



ولكن الأمور لا تبدو أفضل فى الصين، حيث انخفضت عمليات التسليم بنسبة 26% مقارنة بشهر مارس ، وهو ما تعزوه صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى تفضيل النماذج المحلية الصينية "الأرخص والأكثر تطوراً من الناحية التقنية".