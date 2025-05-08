تكنولوجيا: Garmin تُصدر تحديث Beta Version 15.25 لساعات Fenix 8 بـ 12 تحسينًا جديدًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Garmin تحديثًا جديدًا ضمن برنامج Beta لساعاتها الرائدة Fenix 8، Enduro 3، Fenix E، وTactix 8، يتضمن 12 تحسينًا إضافيًا، ليصل إجمالي التغييرات إلى 167 مع ميزات جديدة وإصلاحات، مع توقعات بإصدار مستقر قريبًا.

واصلت Garmin دعم ساعاتها الذكية الرائدة بتحديث Beta Version 15.25، بعد إصدار Beta Version 15.24 الأسبوع الماضي الذي تضمن حوالي 20 تعديلًا. التحديث الجديد يضيف 12 تحسينًا، ليصل إجمالي التغييرات منذ آخر إصدار مستقر إلى 167 تغييرًا، تشمل 22 ميزة جديدة، 18 تحسينًا، و127 إصلاحًا للأخطاء. الساعات المستهدفة تشمل Fenix 8، Enduro 3، Fenix E، وTactix 8.

يتضمن التحديث ميزات مثل إعداد التوقف التلقائي في أنشطة Motorsport، وشاشة بيانات مخصصة للشروق والغروب، مع إصلاحات مثل مشكلة خروج صفحة ملخص النشاط، ومنع وجوه الساعة CIQ من عرض بيانات حساسة عند القفل، وتحسينات في الغوص وخرائط الصيد. لكن ميزات Aviation وDive وECG لا تزال معطلة في الإصدار التجريبي، مما يشير إلى المزيد من التحديثات قبل الإصدار المستقر.

سيتلقى المستخدمون المسجلون في برنامج Garmin Beta إشعارًا لتحميل (OTA) خلال أيام. يأتي هذا التحديث وسط شائعات عن إصدارات محدثة للساعات، ومنافسة مع أجهزة مثل Huawei Watch Fit 4، كما ذكر منشور @RODENT950 على X.

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