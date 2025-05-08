تكنولوجيا: Half-Life 3 في مرحلة اختبار واسعة وتوقعات بإطلاقها في الشتاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Tyler McVicker، المعروف بتسريباته عن Valve، أن Half-Life 3 أصبحت قابلة للعب من البداية إلى النهاية، وتخضع لاختبارات واسعة، مع توقعات بإعلانها في الصيف وإطلاقها في شتاء 2025، فيما يُعد أكبر تقدم للعبة حتى الآن.

شارك McVicker تفاصيل جديدة عن Half-Life 3 خلال بث مباشر بعنوان “Ask Me Anything – HLX/HL3 Discussion” استمر أكثر من ثلاث ساعات. أكد أن اللعبة تُختبر “بشكل دقيق وواسع”، حتى إن هناك أحاديث عن تفاصيل القصة بين المختبرين، مما يعكس تقدمًا كبيرًا. اللعبة في أبعد مراحل تطويرها حتى الآن، وهي قابلة للعب من البداية للنهاية.

لن تكون Half-Life 3 لعبة واقع افتراضي مثل Half-Life Alyx، وستستخدم الإنشاء العشوائي (Procedural Generation) لعناصر مثل الأدوات الفيزيائية، الأعداء، وأنواع الأعداء، وليس للتضاريس أو الميكانيكيات. ستتضمن تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، مع نظام LOD لتوزيع الموارد على الأعداء بناءً على قربهم من اللاعب. توقع McVicker إعلان اللعبة في الصيف وإطلاقها في الشتاء، مشيرًا إلى أن تسريبات Half-Life Alyx كانت أكثر بكثير في هذه المرحلة مقارنة بـ Half-Life 3.

لم تصدر Valve أي تأكيد رسمي، حيث تظل الشركة متكتمة، لكن McVicker سبق أن اكتشف دلائل على ميكانيكيات جديدة مرتبطة بـ HLX في تحديث DOTA 2 في فبراير 2025. تحدث أيضًا عن احتمالية أن تكون Portal 3 المشروع الرئيسي لـ Valve بعد Half-Life 3. يُعد هذا التقدم مؤشرًا قويًا على اقتراب إطلاق اللعبة، خاصة مع تزايد المنافسة في سوق الألعاب، كما ذكر منشور سابق على X عن إلغاء Titanfall 3.

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