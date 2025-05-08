تكنولوجيا: Samsung تُلمح مرة أخرى إلى هاتف ثلاثي الطي في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Samsung خططها لتعزيز فئتها القابلة للطي في النصف الثاني من 2025، مع تلميحات بإطلاق هاتف ثلاثي الطي يُحتمل أن يكون Galaxy G Fold، لمنافسة Huawei Mate XT، مع التركيز على تحسين الأداء وجودة المنتج.

أشارت Samsung إلى استكشافها “فئات منتجات جديدة” و”تعزيز خط الهواتف القابلة للطي” في النصف الثاني من 2025، ردًا على سؤال حول منافسة Huawei Mate XT. تُباع حاليًا أجهزة Galaxy Z Flip6 وGalaxy Z Fold6 عالميًا، إلى جانب Galaxy Z Fold Special Edition في كوريا الجنوبية وW25 وW25 Flip في الصين، لكن الأجهزة المميزة تقتصر على Z Flip6 وZ Fold6 وFold Special Edition.

تسريبات تشير إلى أن Samsung تطور Galaxy Z Flip7 وZ Fold7، إلى جانب Galaxy Z Flip Fan Edition (FE) وأول هاتف ثلاثي الطي باسم Galaxy G Fold. سبقتها Huawei بإطلاق Mate XT عالميًا في 2024، مما دفع Samsung لتأخير إطلاقها لتجنب مشاكل مشابهة لتلك التي واجهتها مع Galaxy Fold الأصلي في 2019.

صرح Daniel Araujo، نائب رئيس مجموعة التخطيط في فريق Mobile Experience (MX) لدى Samsung:

“لقد واصلنا قيادة سوق الهواتف القابلة للطي من خلال ابتكاراتنا. هذا العام، مع مزيد من الابتكار في تصميم الهواتف القابلة للطي، سنعزز تنافسية منتجاتنا، مما يتيح لعدد أكبر من العملاء تجربة فوائد هذه الأجهزة. نركز على تحسين قابلية الحمل والأداء، وسنوفر تجربة Galaxy AI مخصصة لكل تصميم قابل للطي. مع Fold، سنقدم تجربة شاشة كبيرة محسنة بالذكاء الاصطناعي، ومع Flip، تجربة محمولة تعمل في أي مكان وزمان. سنوسع مبيعات النماذج الراقية مع تعزيز التشكيلة القابلة للطي لجذب عملاء جدد. بالنسبة للتصميمات الجديدة، نركز على ضمان جودة المنتج وسهولة الاستخدام في السيناريوهات الواقعية لتلبية توقعات السوق.”

يأتي هذا التلميح وسط استعداد Samsung لإطلاق Galaxy S25 Edge في 13 مايو، كما ذكر منشور سابق على X، مما يعكس استراتيجية Samsung لتوسيع تشكيلتها الرائدة في 2025.

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