تكنولوجيا: Acer تُحدث أسعار Nitro XV240 F6 ذات معدل التحديث 600 هرتز قبل إطلاقها العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer عن تفاصيل جديدة لشاشة Nitro XV240 F6 بعد ثمانية أشهر من عرضها الأولي في سبتمبر 2024، حيث كان من المقرر إطلاقها في الربع الأول من 2025 بسعر 899 يورو في أوروبا و599.99 دولارًا في الولايات المتحدة، لكن ذلك لم يحدث، الآن، خفضت Acer السعر في أوروبا إلى 799 يورو بينما رفعته في أمريكا الشمالية إلى 699.99 دولارًا، مع توقع الإطلاق في مايو 2025 بأمريكا الشمالية، وفي الصين بسعر 4,999 يوان لاحقًا هذا الربع، وأوروبا في الربع الثالث من 2025.

تتميز الشاشة بلوحة TN مقاس 24.1 بوصة بدقة 1,920 × 1,080 ونسبة 16:9، مع وقت استجابة يصل إلى 0.1 مللي ثانية، وتدعم تقنية AMD FreeSync Premium لتقليل التمزق، لكن لا توجد معلومات عن دعم VESA AdaptiveSync أو Nvidia G-Sync. الميزة الأبرز هي معدل التحديث 600 هرتز عبر منفذ DisplayPort 1.4، مما يجعلها أكثر سلاسة من شاشات مثل Asus ROG Swift OLED PG27AQDP التي تصل إلى 480 هرتز، لكنها محدودة بـ 240 هرتز عبر منافذ HDMI 2.0.

توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 350 شمعة في وضع SDR و400 شمعة في HDR، مع تغطية 90% من فضاء ألوان DCI-P3، مما يضمن دقة ألوان جيدة. تُعد Nitro XV240 F6 خيارًا قويًا للاعبين المحترفين، خاصة مع شاشات مثل XV270U F5 التي تقدم دقة 1440p بمعدل 500 هرتز.

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