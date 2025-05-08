شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. انفجار صاروخ سنتور خلال رحلته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم الموافق 8 مايو ولكن من عام 1962، انفجر صاروخ سنتور الجديد التابع لوكالة ناسا في الجو خلال أول رحلة تجريبية له، وتتمثل أهمية هذا الحدث في أن المرحلة العلوية للصاروخ كانت مصممة خصيصًا لإطلاق حمولات أثقل إلى المدار، في أول إطلاق له، حيث حلق على معزز صاروخي من طراز أطلس.

وفقا لما ذكره موقع "space"، سارت عملية الإطلاق من كيب كانافيرال على ما يرام في البداية، ثم بعد 54 ثانية، انفجر سنتور فجأة، كما تفكك كل من سنتور وأطلس على ارتفاع يقارب 30,000 قدم (9,000 متر).

وأظهر التحقيق أن الألواح العازلة المحيطة بخزان وقود الهيدروجين السائل لم تتحمل الضغط أثناء الرحلة، مما أدى إلى تمزق الخزان، وكان هذا أول إطلاق صاروخ يستخدم الهيدروجين السائل في نظام الدفع الخاص به.

وأعادت ناسا تصميم سنتور وأطلقت أول رحلة تجريبية ناجحة لها في العام التالي، ومنذ ذلك الحين، استُخدمت إصدارات مختلفة من سنتور لإطلاق مهام في جميع أنحاء النظام الشمسي.