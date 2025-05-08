علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Acer تُطلق Predator XB323QK V4 لمنافسة Asus ROG Strix XG32UCG بمعدل 320 هرتز

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

تكنولوجيا: Acer تُطلق Predator XB323QK V4 لمنافسة Asus ROG Strix XG32UCG بمعدل 320 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer عن الجيل الرابع من Predator XB323QK V4، وهي شاشة ألعاب ثنائية الوضع مقاس 32 بوصة، تم تقديمها جنبًا إلى جنب مع Nitro XV240 F6. تستخدم نفس لوحة IPS الموجودة في Asus ROG Strix XG32UCG، مما يتيح دقة 4K بمعدل تحديث 160 هرتز عبر منافذ DisplayPort 1.4 وHDMI 2.1، مع إمكانية الوصول إلى 320 هرتز عند خفض الدقة إلى 1080p. تُعد هذه الشاشة منافسًا مباشرًا لـ ROG Strix XG32UCG وMSI MAG 321CUPDF.

توفر XB323QK V4 وقت استجابة 1 مللي ثانية (GtG)، تقنية AMD FreeSync Premium لتحسين التزامن، وتغطية 95% من فضاء ألوان DCI-P3، لكنها محدودة بسطوع 250 شمعة ودقة ألوان 8 بت، تتضمن حاملًا قابلًا للتعديل (الارتفاع، الدوران، الإمالة) ودعم تثبيت VESA 100 × 100 مم.

ستصل الشاشة إلى الصين هذا الربع بسعر 3,999 يوان، وهو نفس سعر ROG Strix XG32UCG، بينما ستتوفر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الربع الثالث من 2025 بسعر 699 يورو (حوالي 791 دولارًا)، دون تأكيد للتوفر في الولايات المتحدة بعد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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