تكنولوجيا: LG تُغلق خوادم تحديث الهواتف وبرنامج LG Bridge بنهاية يونيو 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG عن إغلاق خوادم تحديث هواتفها الذكية وبرنامج LG Bridge للحواسيب بنهاية يونيو 2025، في خطوة تُنهي دعمها التقني للأجهزة بعد خروجها من سوق الهواتف في 2021، مما يدفع المستخدمين لتحديث أجهزتهم قبل الموعد النهائي.

خرجت LG من سوق الهواتف الذكية في 2021، لكنها وعدت بتقديم الدعم لبعض الأجهزة مثل LG Wing لعدة سنوات، بعد توقف التحديثات الرئيسية، قررت الشركة إغلاق خوادم التحديثات في 30 يونيو 2025، مما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من تنزيل التحديثات بعد هذا التاريخ، هذا بمثابة الفرصة الأخيرة لمستخدمي أجهزة LG لتحديث هواتفهم قبل توقف الخدمة.

كما ستُنهي LG دعم برنامج LG Bridge، وهو برنامج للحواسيب (متوفر على Windows وMac) يُستخدم لربط الهواتف بالحواسيب، إنشاء النسخ الاحتياطية، واستعادتها، وتحديث البرامج عبر USB، مع إغلاق الخوادم، لن يتمكن البرنامج من تنزيل التحديثات أو تثبيتها، مما يجعل الخدمة غير فعالة بعد يونيو 2025.

يُعد هذا القرار النهاية الفعلية لدعم LG لقسم الهواتف، حيث كان آخر تحديث لأجهزة مثل LG Wing في أغسطس 2023، يُشير هذا الإغلاق إلى تحول كامل لتركيز LG نحو مجالات أخرى مثل الأجهزة المنزلية، يُنصح المستخدمون بتحديث أجهزتهم فورًا لضمان الأداء الأمثل.

المصدر: