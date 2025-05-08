شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تسمح لأصحاب نظاراتها الذكية تحديد هوية الأشخاص المحيطين من خلال أسمائهم والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت شركة ميتا مؤخرًا إضافة ميزة جديدة تُمكّن مُستخدمي نظاراتها الذكية من تحديد الأشخاص القريبين منهم عبر مسح وجوههم، وفقًا لتقرير.

ويُقال إن هذه الميزة متاحة للمستخدمين، ولكن لن يكون لدى المحيطين بهم خيار آخر ، وتُصدر نظارات راي بان ميتا للذكاء الاصطناعي الحالية وميضًا ضوئيًا LED عند استخدام الكاميرا المُدمجة، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت النظارات ستُصدر أي إشارة عند استخدام خاصية التعرف على الوجه.

قد لا تشير نظارات Meta الذكية إلى وقت استخدام التعرف على الوجه.

وأفادت التقارير، أن شركة Meta درست سابقًا إضافة تقنية التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية، ويُقال إن هذه الميزة مبنية على وظيفة Live AI التي توفرها نظارات Ray-Ban Meta AI، ويُشار إليها داخليًا باسم "الاستشعار الفائق"، وفقًا للمنشور.

وإذا طورت ميتا هذه الميزة، فستُمكّن مستخدمي نظاراتها الذكية من مسح وجوه الأشخاص من حولهم ، ووفقًا للتقرير يُمكن تحديد هوية المستخدمين القريبين من شخص يمتلك نظارات ميتا للذكاء الاصطناعي بالاسم.

بينما يُقال إن هذه الميزة متاحة اختياريًا لمن يرتدون نظارات ميتا الذكية، إلا أنه من المستحيل على أي شخص قريب منهم إلغاء عملية مسح وجوههم والتعرف عليها من قِبل الشركة ، ويشير التقرير أيضًا إلى أن ميتا درست تعطيل مؤشر استخدام الكاميرا على النظارات عند استخدام ميزة التعرف على الوجه.

وأضافت الشركة مؤشر الكاميرا لإبلاغ الأشخاص الموجودين في المنطقة عند استخدام نظارات راي بان ميتا AI لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو ، ومع ذلك قد لا يُفعّل مؤشر LED عند تشغيل ميزة التعرف على الوجه.

في العام الماضي، قام طالبان من جامعة هارفارد بتطوير مجموعة من التكنولوجيا تسمى I-XRAY والتي كانت قادرة على استخدام نظارات Meta الذكية جنبًا إلى جنب مع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وعمليات البحث عن التعرف على الوجه وقواعد البيانات العامة لتحديد أسماء زملائهم في الفصل والمكان الذي يعيشون فيه.

وفى مقطع الفيديو الذي يوضح قدرة I-XRAY على تحديد هوية الأشخاص آنيًا، كشف الطلاب عن سهولة استخدام تقنية التعرف على الوجه أثناء استخدام النظارات الذكية، ورغم أن I-XRAY لم يُطرح رسميًا، إلا أن قرار شركة Meta بدمج هذه الميزة في النظارات قد يجعل هذه الأداة متاحةً لكل من يمتلك نظاراتها الذكية.