شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تدرس دمج محركات بحث تعمل بالذكاء الاصطناعى فى سفارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة آبل إلى دمج محركات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي في متصفحها الشهير “سفاري”، بحسب ما أفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج، وتشمل المحركات التي تنظر الشركة في التعاون معها كلاً من OpenAI، وPerplexity، وAnthropic.

وجاء هذا الكشف خلال شهادة إيدي كيو، نائب رئيس آبل الأول لخدمات الشركة، أثناء مثوله أمام المحكمة ضمن القضية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد شركة ألفابت المالكة لـ”جوجل”.

وتطرق كيو خلال شهادته إلى الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار سنويًا، والتي تمنح جوجل وضع “محرك البحث الافتراضي” على متصفح سفاري.

انخفاض في عدد عمليات البحث التقليدية

وذكر كيو أن عدد عمليات البحث التي تتم عبر سفاري شهد انخفاضًا لأول مرة خلال الشهر الماضي، مرجعًا ذلك إلى تزايد استخدام أدوات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وأكد أن آبل ترى في هذا التحول دافعًا حقيقيًا لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات البحث المستقبلية.

استعدادات وتوجهات مستقبلية

وقال كيو: “أعتقد أن محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُستبدل تدريجيًا بمحركات البحث التقليدية مثل جوجل”، مضيفًا أن آبل بدأت بالفعل مناقشات أولية مع شركة Perplexity، لكن أشار إلى أن هذه الخدمات لن تكون الخيار الافتراضي في الوقت الحالي، نظرًا لعدم نضجها الكامل بعد.

ويُفهم من تصريحات كيو أن آبل تُعد العدة لفصل جديد في مجال البحث على الإنترنت، خصوصًا في ظل النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتدام المنافسة مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فيها جوجل التي تعتمد بشكل كبير على شراكتها مع آبل لتأمين حصتها في سوق محركات البحث.