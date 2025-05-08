تكنولوجيا: Honor تكشف رسميًا موعد إطلاق Honor 400 و 400 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Honor في الترويج للهاتفين المرتقبين Honor 400 و 400 Pro منذ أيام قليلة، مع الإشارة إلى أن الإطلاق قد يحدث في ماليزيا. اليوم، عادت الشركة للتشويق مرة أخرى مع نفس الصورة تقريبًا، لكن مع إضافة جديدة مهمة في منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي: تاريخ الإطلاق.

إذن، سيداتي وسادتي، احجزوا هذا التاريخ في تقاويمكم: سيتم الإعلان رسميًا عن Honor 400 و 400 Pro في 22 مايو. ورغم أنه لا يزال غير واضح مكان إقامة حدث الإطلاق، إلا أن الشركة ستشارك هذه التفاصيل في وقت قريب.

وبالاستناد إلى الشائعات السابقة، إليكم ما يمكنكم توقعه من هذين الجهازين. من المتوقع أن يأتي Honor 400 بشاشة AMOLED بقياس 6.55 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة يصل إلى 5000 نتس، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 7 Gen 3.

سيحتوي الجهاز على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256/512 جيجابايت من التخزين، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، مع بطارية بسعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 واط.

أما Honor 400 Pro، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة ودقة 1080×2412 مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة يصل إلى 5000 نتس، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3. سيكون الجهاز مزودًا بـ 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين.

والكاميرا الرئيسية ستكون بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر عمق بجانبها. البطارية ستكون بسعة 5300 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي بقدرة 100 واط.

التسعير المتوقع في الاتحاد الأوروبي هو 499 يورو لنسخة Honor 400 و799 يورو لنسخة 400 Pro.

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