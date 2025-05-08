تكنولوجيا: Spotify تكشف عن مجموعة ضخمة من الميزات الجديدة لتجربة استخدام أسهل وأذكى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Spotify عن مجموعة من التحديثات التي بدأت في الوصول تدريجيًا للمستخدمين اعتبارًا من اليوم، وتركز هذه التحديثات على تحسين تجربة الاستخدام، خصوصًا لمشتركي الخطة المدفوعة.

في البداية، حصلت قائمة الانتظار على تصميم محدث يجعل التحكم فيها أسهل، مع وصول مباشر لأدوات مثل التشغيل العشوائي، التكرار، Smart Shuffle، والمؤقت الليلي. كما أصبح بإمكان المستخدمين مشاهدة اقتراحات Spotify بعد انتهاء القائمة الحالية، مع إمكانية إيقاف التشغيل التلقائي وSmart Shuffle من الإعدادات بسهولة.

أيضًا، تم تحديث زر الإخفاء ليصبح أكثر وضوحًا وفعالية، إذ يسمح بإزالة أي مقطع من القائمة بالكامل على جميع الأجهزة. كما أُضيفت ميزة جديدة تتيح للمستخدم استبعاد أغنية من التوصيات لمدة 30 يومًا.

وفي أعلى كل قائمة تشغيل، أُضيفت خيارات سهلة للوصول مثل الإضافة والفرز والتعديل. وفي عدد من الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، أصبح بإمكان المستخدمين تحويل المقاطع المحفوظة إلى قائمة تشغيل مستقلة، من خلال فلترة المحتوى حسب النوع ثم اختيار تحويله مباشرة.

كما أضاف التطبيق زرًا جديدًا في الزاوية السفلية اليمنى على الهاتف، يتيح إنشاء قوائم تشغيل بسهولة، التعاون مع الأصدقاء، أو الانضمام إلى خاصية Blend.

وفي بعض الأسواق المدعومة، يحصل المشتركون المدفوعون على ميزات إضافية مثل Jam للاستماع التفاعلي المباشر مع الأصدقاء، وميزة قائمة التشغيل بالذكاء الاصطناعي التي تسمح بتحويل الأفكار الإبداعية إلى موسيقى منظمة.

أخيرًا، أصبح قسم مكتبتك الخيار الثالث في الشريط السفلي لتطبيق Spotify.

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