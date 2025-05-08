شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 167 مليون دولار تعويض لشركة ميتا من برامج التجسس المخترقة لواتساب والان مع تفاصيل الخبر

رفعت شركة ميتا دعوى قضائية ضد مجموعة NSO بعد أن استهدف برنامج التجسس Pegasus الخاص بها أكثر من 1400 مستخدم لتطبيق واتساب وفقا لاحدث تقرير.

وقال التقرير، يتعين على مجموعة NSO، دفع مبلغ 167.25 مليون دولار لشركة ميتا لاختراقها 1400 مستخدم عبر واتساب، وقد أصدرت هيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا قرارها بعد أن أدانت المحكمة مجموعة NSO بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت العام الماضي.

ورفعت شركة ميتا دعوى قضائية ضد مجموعة NSO عام 2019 بعد أن اكتشف مختبر Citizen Lab ثغرة أمنية سمحت لمُورّد برامج التجسس بتثبيت برنامج Pegasus عبر مكالمة هاتفية، حتى لو لم يُجب المستخدمون على المكالمة، كان بإمكان Pegasus بعد ذلك تشغيل كاميرا المستخدم وميكروفونه، وتصفح رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والوصول إلى معلومات الموقع.

واستهدف الاختراق نشطاء وصحفيين ودبلوماسيين وآخرين ، كما رفعت Apple دعوى قضائية ضد مجموعة NSO لاستهدافها مستخدمي iPhone ببرنامج Pegasus.

كما منحت هيئة المحلفين شركة ميتا 444,719 دولارًا أمريكيًا كتعويضات، وصرحت ميتا في بيان: "يُعد حكم اليوم في قضية واتساب خطوةً مهمةً نحو تعزيز الخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع".

وأضافت : "إن قرار هيئة المحلفين بإجبار شركة NSO وهي شركة أجنبية سيئة السمعة لبرامج التجسس، على دفع تعويضات، يُعد رادعًا حاسمًا لهذه الصناعة الخبيثة".

وفي المستقبل، ستسعى شركة ميتا للحصول على أمر قضائي يمنع مجموعة NSO من استهداف واتساب، كما نشرت الشركة نصوصًا غير رسمية من فيديوهات الإفادات خلال المحاكمة، وأعلنت أنها ستتبرع لمنظمات الحقوق الرقمية التي تعمل على حماية المستخدمين من برامج التجسس.

وقال المتحدث باسم مجموعة NSO جيل لاينر إن الشركة "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك المزيد من الإجراءات والاستئناف".