شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روكستار تكشف موعد إصدار GTA 6 رسميًا وتطرح العرض الترويجى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة روكستار جيمز رسميًا عن موعد إصدار لعبة Grand Theft Auto VI، المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، مؤكدة أن اللعبة ستصل إلى أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X|S في 26 مايو 2026، ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار العرض الترويجي الثاني، الذي ألهب حماس الجمهور وكشف مزيدًا من التفاصيل حول الشخصيات والبيئة وطبيعة القصة.



لعبة GTA

تعرف على أبطال القصة: لوسيا وجايسون

يقدم العرض الترويجي الثاني لمحة أعمق عن بطلَي اللعبة، “لوسيا كامينوس” الخارجة حديثًا من السجن، و”جايسون دوفال” الجندي السابق الذي انزلق إلى عالم الجريمة، يبدو أن العلاقة بين الاثنين ستكون المحرك الرئيسي لسرد درامي مليء بالإثارة والقرارات المصيرية.

العودة إلى فايس سيتي بحلة غير مسبوقة

تدور أحداث اللعبة في نسخة متجددة من مدينة فايس سيتي المستوحاة من ميامي، ضمن ولاية خيالية تُدعى “ليونيدا”، وتُظهر اللقطات بيئة لعب ضخمة ومتنوعة تشمل:

مناطق حضرية مزدحمة

مستنقعات ومناطق ساحلية

طرق سريعة وجبال

وتبرز أجواء الحياة الليلية، المطاردات، الحفلات، والبثوث الحية ضمن عالم ديناميكي ينبض بالتفاصيل.

رسوم واقعية وموسيقى تعكس روح اللعبة

اللقطات المصورة على منصة PlayStation 5 أظهرت تفاصيل بصرية فائقة الواقعية وحركة سلسة، مصحوبة بأغنية “Hot Together” لفرقة The Pointer Sisters، ما يعزز الطابع المتمرد والمتحرر الذي يميز اللعبة.

أنظمة اللعب والمنصات المتوفرة

رغم أن تفاصيل طريقة اللعب لم تُكشف بالكامل، إلا أن العرض الترويجي يلمّح إلى:

قصة غنية ومتفرعة

تفاعل موسّع مع البيئة المحيطة

هجاء اجتماعي معاصر

فيزياء قيادة واقعية

حتى الآن، لم يُعلن عن نسخة خاصة بالحاسوب الشخصي، لكن من المرجح إطلاقها بعد إصدار اللعبة على أجهزة الألعاب المنزلية، كما حدث في الإصدارات السابقة.

تفاعل الجمهور على الإنترنت

أثار العرض الترويجي الثاني موجة تفاعل غير مسبوقة على وسائل التواصل، حيث توافدت التعليقات وردود الفعل التي أشادت بجودة الرسومات والكيمياء بين شخصيتي لوسيا وجايسون، ومن أبرز التعليقات:

“فايس سيتي لم تكن بهذا النبض من قبل!”

“روكستار تعيد تعريف القصة المفتوحة من جديد”

"الثنائي الجديد قد يكون الأفضل بتاريخ السلسلة”

تأثير GTA 6 على صناعة الألعاب

GTA VI ليست مجرد لعبة؛ بل حدث إعلامي ضخم. تسعى روكستار من خلالها لدفع حدود التقنية والسرد التفاعلي. ومن المتوقع أن تضع معايير جديدة في:

الانغماس داخل العالم المفتوح

سلوكيات الشخصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قصص طويلة الأمد تحاكي المجتمع الواقعي

مع تحديد موعد الإصدار ونشر العرض الترويجي الثاني، أصبحت GTA VI حقيقة تلوح في الأفق، وإذا استمرت روكستار بهذا الزخم، فإن اللعبة ستكون حدثًا محوريًا في مستقبل صناعة الألعاب.