تكنولوجيا: نتفليكس تختبر مساعد ذكاء اصطناعي جديد لمساعدتك في اختيار ما تشاهده

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت نتفليكس اليوم عن بدء اختبار مساعد دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقها على أجهزة iOS، وذلك كمرحلة تجريبية اختيارية ومحدودة.

يهدف هذا المساعد إلى تسهيل عملية البحث عن العروض والأفلام باستخدام عبارات طبيعية تشبه المحادثات اليومية، مثل أن يطلب المستخدم “شيئًا مضحكًا ومبهجًا” لاقتراح محتوى مناسب له.

وفي حال لاقى هذا المساعد إقبالًا من المستخدمين، من المتوقع أن يصبح جزءًا أساسيًا من تطبيق نتفليكس على كل من iOS وAndroid، وربما يصل لاحقًا إلى أجهزة التلفاز الذكية أيضًا.

إلى جانب ذلك، أوضحت نتفليكس أنها تعمل على إبراز المعلومات المهمة التي تساعد المستخدم في اتخاذ قرار المشاهدة بشكل واضح، مثل الإشارة إلى الأعمال الحائزة على جوائز إيمي أو تلك التي تتصدر قوائم المشاهدة. كما نقلت الشركة قسمي “البحث” و”قائمتي” إلى أعلى الصفحة في واجهة التلفاز، لجعل الوصول إليهما أكثر سهولة ووضوحًا.

أما المقترحات المعروضة على الصفحة الرئيسية، فقد أصبحت أكثر مرونة وتكيفًا مع اهتمامات المستخدم ومزاجه في اللحظة الحالية، وفقًا لوصف الشركة، إلى جانب تصميم جديد للواجهة يتميز بالبساطة والعصرية ليعكس تجربة مشاهدة أكثر تطورًا.

وبخصوص التطبيق على الهواتف المحمولة، من المقرر أن تظهر خلال الأسابيع المقبلة واجهة جديدة تضم محتوى فيديو بشكل رأسي، يتضمن لقطات قصيرة من العروض والأفلام لتسهيل عملية الاكتشاف بطريقة مرحة وتفاعلية. وسيتمكن المستخدم من النقر مباشرة لمشاهدة العمل كاملًا، أو إضافته إلى قائمته، أو مشاركته مع الأصدقاء.

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