تكنولوجيا: الأنحف على الإطلاق.. استكشف معنى الابتكار الحقيقي مع ‘Galaxy S25 Edge’

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار العشر سنوات الماضية، شهدت الهواتف الذكية تحولاً استثنائياً، حيث أصبحت أكثر قوة وذكاءً من أي وقت مضى. ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الأجهزة المحمولة، توسّعت إمكانيات هذه الهواتف بشكل غير مسبوق، وارتفعت معها تطلعات المستخدمين نحو أداء يفوق التوقعات. ولقد أعاد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي تعريف تجربة استخدام الهاتف، حيث تحول من أداة مساعدة إلى شريك يومي لا غنى عنه، يدعم التواصل، ويحفّز على الإبداع، ويعزز الإنتاجية. ومع تزايد الاعتماد على هذه الأجهزة، بات المستخدمون يتطلعون إلى هواتف أكثر نحافة وخفة، مع الحفاظ على الأداء والابتكار.

وتسعى سامسونج باستمرار إلى فهم احتياجات المستخدمين المتغيّرة، وتعمل على ابتكار تقنيات وتجارب جديدة تلبّي تطلعاتهم. ومن خلال الارتقاء بتقنيات الأجهزة المحمولة إلى آفاق جديدة، تتجاوز سامسونج توقعات المستخدمين وتُطلق إمكانات غير مسبوقة. ويأتي أحدث إصدار من سلسلة ‘Galaxy S’ تجسيداً لهذا التوجّه، حيث يجمع بين كونه رفيقاً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وتصميماً أنيقاً يعكس روح الابتكار التقني. كما يوفّر الجهاز أداءً فائقاً على مستوى الهواتف الرائدة، إلى جانب خفة وزنه وسهولة حمله، ما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي أثناء التنقّل.

ولا يقتصر ‘Galaxy S25 Edge’على كونه هاتفاً ذكياً ونحيفاً فحسب، بل يجسّد نقلة نوعية في التصميم، حيث تعكس كل انحناءة وتفصيل التزام سامسونج بتقديم تجربة راقية تليق بسلسلة ‘Galaxy S’.

ويضع الجهاز معياراً جديداً لما يمكن للمستخدمين إنجازه عبر هواتفهم الذكية، كما يفتح آفاقاً لمرحلة جديدة من النمو في قطاع الهواتف المحمولة.

ويشكّل ‘Galaxy S25 Edge’ أحدث إضافة إلى سلسلة ‘Galaxy S25’، ويقدّم تجربة تصوير متكاملة ترتقي بمعايير كاميرات الهواتف الذكية. فبفضل الذكاء الاصطناعي المدمج في الهاتف، يمكّن الجهاز المستخدمين من استكشاف مستويات جديدة من الإبداع في كل مراحل التصوير بدءًا من التقاط الصور وتعديلها، وصولاً إلى مشاركتها. وعلى الرغم من نحافته، يضم الجهاز عدسة واسعة بدقة 200 ميغابكسل لتواصل ‘Galaxy’ ريادتها في تقديم تجربة تصوير احترافية، مدعومة بقدرات ذكية تتيح توثيق اللحظات والمناسبات المميزة بسهولة ودقة. وبفضل ميزات ‘Galaxy AI’، تتحول الكاميرا إلى عدسة ذكية قادرة على التعرّف على تفاصيل الصورة المهمة، لتساعد المستخدم على توثيق الذكريات بأكثر الطرق ذكاءً وسلاسة.

وندعو الجميع للمشاركة في 13 مايو، حيث تكشف سامسونج عن الجيل الجديد من ابتكارات ‘Galaxy’. ويستعرض الحدث كيف تمكّن مهندسو الشركة بعد سنوات من الابتكار المتواصل وبفضل فهمهم العميق لتطلعات المستخدمين، من إعادة تصوّر إمكانات الهاتف الذكي وفتح آفاق جديدة لتجربة المستخدمين.