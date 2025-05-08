تكنولوجيا: Tecno تكشف عن HiOS 15 بواجهة محسّنة وميزات ذكاء اصطناعي متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Tecno عن إطلاق نظام التشغيل الجديد HiOS 15، وهو الجيل التالي من واجهتها المعتمدة على نظام اندرويد والمخصصة لهواتفها الذكية. يأتي هذا الإصدار بتحسينات كبيرة في التصميم والأداء، إلى جانب مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

في واجهة المستخدم، اعتمد HiOS 15 تصميمًا أبسط وأكثر سلاسة مع تقليل التطبيقات المثبتة مسبقًا بنسبة 40%. وأضاف النظام تأثيرات حركية جديدة وخلفيات يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أيقونات جديدة بتصميم بسيط. كما أصبحت الانتقالات بين التطبيقات أسرع بنسبة 15%، مما يمنح المستخدم تجربة أكثر استجابة.

أما على مستوى الأداء، فقد تم تضمين ميزات مثل MemFusion 3.0 وتقنيات إلغاء تجزئة الذاكرة لتحسين استخدام التخزين والذاكرة.

ويدعم النظام الآن إدارة تعدد المهام في ما يصل إلى 25 تطبيقًا بشكل أكثر كفاءة من خلال ميزة تنظيم الحساسات. كما يوفر نمط حماية البيانات الذي يمنع التطبيقات من الوصول إلى معلومات حساسة.

وأضافت Tecno وضعًا جديدًا لتحويل الهاتف إلى ميكروفون لاسلكي عند ربطه بمكبر صوت، ما يفتح المجال لاستخدامات متعددة في العروض أو الاجتماعات.

ويقدّم HiOS 15 مجموعة قوية من ميزات الذكاء الاصطناعي، منها ميزة ترجمة وتفريغ وتلخيص المكالمات بشكل فوري، حتى تلك التي تتم عبر تطبيقات المحادثة، إلى جانب خاصية الرد التلقائي على المكالمات وإنشاء ملخصات عند غياب المستخدم.

وتشمل الميزات أيضًا تحسين جودة الصوت من خلال عزل الضوضاء، والتعرّف على محتوى الشاشة لتقديم مساعدات سياقية، ومساعدًا ذكيًا لتحرير النصوص والتعامل مع المستندات.

كما أُضيفت ميزات بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل أداة مسح العناصر من الصور، وتوسيع حواف الصورة، وإنشاء خلفيات تلقائيًا، وتحسين الحدة، وتمويه المعلومات الحساسة في لقطات الشاشة.

وأكدت Tecno التزامها بالسوق الهندية من خلال تطوير ميزات مخصصة للمستخدمين هناك، ودعمت النظام بنماذج ذكاء اصطناعي محلية مثل Sarvam AI لمعالجة أفضل للغات الهندية. ويعمل المساعد الرقمي Ella الآن باللغة الهندية، وسيتم دعم لغات إضافية مثل البنغالية والتاميلية والغوجاراتية والماراثية قبل نهاية العام.

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