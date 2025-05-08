شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفات شركة "أبل" الأمريكية، بانخفاض عمليات البحث على المحرك "جوجل" عبر متصفح "سفاري" لأول مرة على الإطلاق خلال شهر أبريل الماضي؛ لاستخدام الأشخاص الذكاء الاصطناعي بدلاً من ذلك، ما أدى إلى تراجع سهم شركة "جوجل".

وأعرب مدير تنفيذي في شركة "أبل"، إيدي كيو - في تصريحات نقلتها شبكة "بلومبيرج" - عن اعتقاده بأن جهات البحث بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "أوبن أيه آي" و"بربليكستي" و"أنثروبيك"، ستحل في نهاية المطاف محل محركات البحث التقليدية مثل "جوجل"، منوها بأن "أبل" ستُضيف تلك الجهات كخيارات في متصفح "سفاري" في المستقبل.

وأوضح أن خدمات البحث بالذكاء الاصطناعي ربما لن تكون الخيار الافتراضي عند إضافتها إلى القائمة، لإنها لا تزال بحاجة إلى تحسين.

أما شركة "جوجل" فقد أصدرت بيانًا يشكك في ادعاء كيو، قائلةً إنها لا تزال تشهد نموًا إجماليًا للاستعلامات في البحث، بما في ذلك زيادة في إجمالي الاستعلامات الواردة من أجهزة ومنصات "أبل".

وتُوضّح تصريحات كيو السبب الرئيسي وراء ضخ المستثمرين أموالهم في شركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن أيه آي" بتقييمات ضخمة متزايدة؛ أملا في التمكن، على الأقل، من اقتطاع بعض من هيمنة شركة "جوجل" لسوق الأسهم، حيث تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار في الوقت الحالي.

بينما دفعت الخطوة شركة "جوجل" أيضًا إلى التحول إلى الذكاء الاصطناعي، من خلال تحويل عمليات البحث التقليدية إلى استعلامات تُجيب عليها باستخدام محركها للذكاء الاصطناعي "جيميني".

كما أكد الرئيس التنفيذي لـ"جوجل"، سوندار بيتشاي، بأن جهود الشركة تُؤتي ثمارها وأن محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها قد ساعد في زيادة حجم البحث، مضيفا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على إطلاق تقنية "أيه آي أوفرفيوز" في الولايات المتحدة، ما زالت الشركة ترى أن نمو الاستخدام يتزايد مع إدراك الناس أن البحث أكثر فائدة لمزيد من استعلاماتهم.