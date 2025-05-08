شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: whatsApp يتيح قريبًا للمستخدمين تلخيص الرسائل باستخدام Meta AI والان مع تفاصيل الخبر

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي Meta AI في واتساب whatsApp على مساعدتك في إنشاء صور رائعة أو خلفيات لمحادثاتك فقط، بل يتجاوز ذلك، حيث كشفت معلومات جديدة أن whatsApp سيُتيح قريبًا لمستخدميه تلخيص الرسائل باستخدام Meta AI.

وأشار موقع WABetaInfo إلى أن whatsApp يُجهز ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين تلخيص الرسائل عبر الذكاء الاصطناعي في الدردشات والمحادثات الجماعية وحتى القنوات العامة.

ولعل إحدى هذه الميزات متاحة بالفعل لمُختبري أجهزة أندرويد في الإصدار التجريبي 2.25.15.12. ويصل التحديث إلى المستخدمين عبر برنامج جوجل بلاي التجريبي.

سيحصل مستخدمو whatsApp على ملخص خاص للرسائل الواردة الجديدة، إنها ميزة جيدة للأوقات التي تتلقى فيها حزمة من الرسائل من كل محادثة ولا تملك الوقت الكافي لمراجعة كل واحدة منها.

ستُضيف الميزة زرًا مُخصصًا يُتيح لك تلخيص الرسائل الجديدة عبر Meta AI، وبمجرد الانتهاء، ستظهر النصوص المُلخصة على الشاشة مع طلب خاص تتم معالجته بواسطة ميزة المعالجة الخاصة.

إذا كنت قلقًا من قراءة whatsApp أو ميتا لرسائلك، تضمن المعالجة الخاصة حماية رسائلك بكل الطرق، وعدم وصولها إلى whatsApp أو ميتا أو أي جهات خارجية.

لن تخزن هذه الميزة أيًا من الرسائل الأصلية، ومازالت الميزة حاليًا في مرحلة تجريبية، ولكنها ستصل قريبًا إلى المزيد من المستخدمين عبر إصدار مستقر.

كيف تتحكم فى Meta AI بـwhatsApp؟

لا يمكن أيضًا إزالة ميزة الذكاء الاصطناعي من whatsApp، ولكن الخيار الوحيد الذى يمكنك به التحكم في Meta AI هو كتم صوت محادثة الذكاء الاصطناعي:

- سجل دخولك إلى تطبيق whatsApp واضغط على أيقونة "الدردشات" في الأسفل.

- اضغط على الدائرة الزرقاء والفيروزية والبنفسجية في الزاوية اليمنى السفلية.

- اضغط على نص "الذكاء الاصطناعي" في أعلى الشاشة.

- مرر للأسفل واختر "كتم الصوت"، ثم اختر "دائمًا" لإبقائها مكتومة.