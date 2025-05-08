شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: أفضل الرئيس التنفيذى لجوجل عن نظيره فى آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تصريحات جريئة خلال مؤتمر “سترايب سيشنز 2025”، كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن تفضيله الواضح للرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، على نظيره في آبل، تيم كوك.

وخلال نقاش دار بينه وبين الرئيس التنفيذي لشركة Stripe، جون كوليسون، حول تنظيمات متاجر التطبيقات، أشار زوكربيرج بسخرية إلى المشاكل القانونية التي تواجهها آبل، قائلاً: “تيم مرّ بأسبوعٍ سيء”.

ويأتي هذا التعليق بعد حكم صادر عن محكمة أمريكية في قضية Epic Games ضد أبل، يُلزم الأخيرة بتخفيف القيود المفروضة على متجر التطبيقات.

أضاف زوكربيرج: “لن أهاجم أكثر، لكني أحب سوندار”، في إشارة واضحة إلى احترامه للرئيس التنفيذي لجوجل.

وترتبط هذه التوترات بسلسلة من الخلافات الممتدة منذ سنوات، أبرزها السياسات الصارمة التي تفرضها آبل بشأن الخصوصية على أجهزة مثل آيفون وماكبوك. فبينما تعتمد ميتا على جمع بيانات المستخدمين لتوجيه الإعلانات بدقة على منصاتها مثل فيسبوك وانستجرام، تسعى آبل إلى تقليص هذا النوع من التتبع حفاظًا على خصوصية المستخدم، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لنموذج عمل ميتا الإعلاني.

العلاقة بين الشركتين لم تتوقف عند الخلاف حول تتبع البيانات. فقد نشب صراع طويل بينهما حول سياسات متجر التطبيقات، حيث تُلزم آبل المطورين باستخدام نظام الدفع الخاص بها وفرض رسوم مرتفعة على المعاملات، الأمر الذي تعترض عليه ميتا بشكل مستمر، نظرًا لاعتمادها الكبير على عمليات الشراء داخل التطبيقات.

ويعود التوتر بين ميتا وآبل إلى عام 2015، حينما انتقد تيم كوك الشركات التي تبني نماذج أعمالها على “خداع المستخدمين واستغلال بياناتهم”، دون أن يسمي فيسبوك مباشرة، في إشارة ضمنية أثارت استياء زوكربيرغ.

وفي عام 2021، زادت حدة الخلافات بعد إطلاق آبل ميزة الشفافية لتتبع التطبيقات (ATT)، التي حدّت من قدرة التطبيقات على تتبع نشاط المستخدمين بين التطبيقات المختلفة. وقدّرت ميتا آنذاك خسائرها بالمليارات نتيجة تراجع فعالية الإعلانات المستهدفة.

وفي وقت سابق من هذا العام، صعّد زوكربيرج انتقاداته، مشيرًا إلى أن آبل لم تعد شركة مبتكرة، بل “تعيش على إرث ستيف جوبز”.

وأضاف في لقاء مع جو روجان: “لم يخترعوا شيئًا عظيمًا منذ فترة، ستيف جوبز اخترع الآيفون، والآن هم فقط يستغلونه بعد 20 سنة، إنهم يستنزفون الجميع”.

تصريحات زوكربيرج تأتي لتؤكد مجددًا على عمق الخلافات بين ميتا وآبل، وتُظهر في الوقت ذاته تقاربه المتزايد مع غوغل، في وقت تشهد فيه صناعة التكنولوجيا تحولات كبرى تتعلق بالخصوصية والهيمنة على الأسواق الرقمية.