شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحضر لتحديث كبير فى ويندوز 11 يتضمن قائمة ابدأ جديدة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة "مايكروسوفت" لإطلاق تحديث رئيسي لنظام التشغيل ويندوز 11، يشمل تصميمًا جديدًا لقائمة "ابدأ" وعددًا من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الاستخدام اليومي للنظام وتعزيز الإنتاجية.

من أبرز التغييرات القادمة في التحديث المرتقب هو إعادة تصميم قائمة "ابدأ"، بحيث تصبح أكثر تنظيمًا وسهولة في تصفح التطبيقات، وستتضمن القائمة قسمًا جديدًا يعرض معلومات مباشرة من الهاتف المتصل، مثل المكالمات الأخيرة والرسائل وحالة البطارية، ما يقلل الحاجة لتفقد الهاتف أثناء العمل على الكمبيوتر.

التصميم الجديد يتيح وصولًا أسرع إلى عرض "كل التطبيقات"، والذي أصبح منظمًا حسب الفئات لسهولة التصفح، كما تم توفير ثلاثة أنماط مختلفة لعرض التطبيقات: عرض بالقائمة التقليدية، عرض شبكي جديد، وعرض حسب الفئات الذي يُنظّم التطبيقات المثبّتة تلقائيًا داخل "مجلدات".

أدوات ذكاء اصطناعي في التطبيقات المدمجة

تضيف مايكروسوفت أدوات ذكاء اصطناعي إلى عدة تطبيقات مدمجة في ويندوز 11، بهدف تسهيل المهام اليومية وتوفير الوقت، وتشمل هذه الأدوات تحسينات في البحث داخل النظام، وإضافة ميزات جديدة لتطبيق "الرسام" مثل إزالة خلفيات الصور وإنشاء رسومات اعتمادًا على أوامر نصية، كما يتيح تطبيق "الصور" تعديل الإضاءة وإزالة عناصر غير مرغوب فيها من الصور.

أما أداة "Snipping Tool"، فستسمح باستخلاص النصوص من لقطات الشاشة أو طمس المعلومات الحساسة بسهولة، كما سيدعم مستعرض الملفات "File Explorer" البحث باستخدام اللغة الطبيعية، حتى في حال نسي المستخدم اسم الملف بدقة.

بحث أذكى ومساعد لإنجاز المهام

سيتضمن التحديث أيضًا تحسينات في طريقة تفاعل المستخدم مع النظام، وسيعمل "Windows Copilot" كمساعد رقمي، يساعد في الكتابة والتنظيم والبحث، في حين سيتمكن المستخدمون من استخدام اللغة العامية أو الأسئلة المباشرة في البحث، ما يوفّر وقت المهام المتكررة ويركز الجهد على الأولويات الأهم.

من سيحصل على التحديث أولًا؟

ستتوفر هذه الميزات أولًا على الأجهزة المزودة بمكونات خاصة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي، بدءًا من حواسيب "Surface" الجديدة من مايكروسوفت، إلى جانب أجهزة "Copilot+" الأخرى.