شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق iPhone 17 خلال أشهر.. اعرف المواصفات والميزات والان مع تفاصيل الخبر

عاد هاتف آيفون 17 ليتصدر قائمة أكثر الهواتف بحثًا على الإنترنت، ورغم أن آبل لم تؤكد أي شيء حتى الآن، إلا أن هذا الاهتمام يعود إلى انشغال عالم التكنولوجيا بالتسريبات والتقارير الجديدة والتكهنات الكثيرة.

وهذا صحيح، إذ يُعد إطلاق هاتف آبل الرائد أحد أكبر فعاليات إطلاق المنتجات التقنية هذا العام، وهو الحدث الذي يترقبه عشاق آبل وعشاق التكنولوجيا كل عام، ها نحن ذا نلقي نظرة على جديد سلسلة هواتف آيفون 17 القادمة وما يُتداول حولها.

وبحسب موقع India Today Tech، ستكون سلسلة هواتف iPhone 17 من أبرز التغييرات التي تُجريها Apple لأن Apple تُجري تغييرات كبيرة، بما في ذلك طراز جديد كليًا: iPhone 17 Air.

إلى جانب ذلك، من المرجح أن نرى الهواتف المعتادة - iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max - والتي يُقال أيضًا أنها ستحصل على بعض التقنيات والتحسينات الرئيسية.

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد هواتف آيفون لهذا العام العديد من التحديثات الرئيسية، بدءًا من تصميمات أنحف وتقنيات عرض جديدة، وصولًا إلى تحسينات في الكاميرا وشرائح أسرع.

كما تنتشر شائعات بأن آبل قد تجعل معدل التحديث 120 هرتز معيارًا لجميع الطرازات ، كما تسري شائعات عن إطلاق كوبرتينو لمودم 5G الخاص بها في أحد الأجهزة.

آيفون 17: المواصفات والميزات المتوقعة

من المرجح أن يقدم هاتف iPhone 17 القياسي مزيجًا متوازنًا من الأداء والسعر ، ورغم أنه ليس ببريق هواتف Pro، إلا أنه من المتوقع أن يحمل تحسينات كبيرة.

التصميم:

من المتوقع أن يحصل هاتف iPhone القياسي القادم على مظهر مُجدد قليلاً، ربما بحواف أرق وإطار أخف وزناً. قد تُجري Apple أيضاً تعديلات طفيفة على وحدة الكاميرا، مع أنها ستحافظ على إعداد الكاميرا المزدوجة المُشابه لجهاز iPhone 16.

الشاشة:

من المتوقع أن تأتي الشاشة OLED أكبر حجمًا بقياس 6.3 بوصة، ولكن التغيير الكبير قد يكون إضافة معدل تحديث ProMotion بمعدل 120 هرتز - وهو الأول من نوعه لأجهزة iPhone غير Pro.

المعالج :

من المرجح أن يعمل iPhone 17 بمعالج A19 من الجيل الجديد من Apple، والذي من المرجح أنه مبني على عملية 3 نانومتر أكثر كفاءة.

الكاميرا:

من المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرتين خلفيتين بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل. ومن المرجح أيضًا أن تُطوّر آبل كاميرا السيلفي إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة سداسية العناصر لالتقاط صور سيلفي أفضل في الإضاءة المنخفضة.

البطارية:

من المرجح أن يحصل iPhone 17 على عمر بطارية أفضل قليلاً من iPhone 16، وذلك بفضل كفاءة الشريحة الأفضل وتحسينات العرض.