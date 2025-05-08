شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدعم رفع وتحليل عدة صور دفعة واحدة عبر Gemini والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد طال انتظاره لمنصتها الذكية Gemini، يتيح للمستخدمين تحميل وتحليل ما يصل إلى 10 صور أو ملفات في نفس المحادثة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الاستخدام وتسهيل التفاعل مع الأداة.

ويأتي هذا التطوير بعد أن كانت المنصة تتيح سابقًا تحميل صورة أو ملف واحد فقط لكل محادثة، مما شكل عائقًا أمام من يرغبون في مقارنة ملفات متعددة أو طرح أسئلة على أكثر من صورة في الوقت نفسه.

ويشمل التحديث كلًا من النسخة المجانية و"Gemini Advanced"، وهو متاح حاليًا على نسخة الويب، بينما يجري طرحه تدريجيًا على تطبيقات أندرويد وiOS، وقد لا يظهر مباشرة لبعض المستخدمين بسبب سياسة الإطلاق المرحلي التي تتبعها جوجل.

ولاستخدام الميزة، يمكن للمستخدم النقر على أيقونة "+" بجوار مربع إدخال النص، لتفتح نافذة اختيار الملفات من الجهاز أو المعرض، مع إمكانية تحديد حتى 10 صور أو مستندات دفعة واحدة، وإذا تم تجاوز هذا الحد، تظهر رسالة تفيد بعدم تحميل بعض الملفات بسبب بلوغ الحد الأقصى.

ويعد هذا التحديث خطوة مهمة لتعزيز قدرات Gemini في المنافسة مع منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل ChatGPT من أوبن إيه آي، والذي يدعم أيضًا رفع وتحليل صور متعددة دون حد أقصى معلن، إضافة إلى دعمه لعدد أوسع من تنسيقات الملفات.

كما يدعم Copilot – المدعوم بتقنية GPT-4 من مايكروسوفت – رفع صور متعددة وتحليلها، بينما توفر منصة Perplexity هذه الإمكانية بدرجة محدودة، مع تركيزها الأكبر على البحث اللحظي والمعلومات الفورية.

ويرى مراقبون أن دعم Gemini لهذه الميزة يغلق فجوة كبيرة كانت تفصلها عن ChatGPT، ويعزز من تكاملها مع منظومة Google Workspace، ما يجعلها خيارًا جاذبًا للمهام الإبداعية أو التحليل الفني المعتمد على الصور داخل بيئة جوجل.