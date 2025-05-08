شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار iOS 18.5 التمهيدى مُتاحٌ للمُختبرين التجريبيين.. تعرف على أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المُتوقع أن يُطرح iOS 18.5 للمستخدمين خلال الأيام المُقبلة، وقد بدأت Apple بطرح إصدار iOS 18.5 التمهيدى للمُختبرين التجريبيين في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وعند طرح التحديث على طُرز iPhone المُؤهَّلة، سيُلاحظ العملاء بعض التغييرات الملحوظة في تطبيق Apple TV على أجهزة الجهات الخارجية، وميزة Screen Time على iOS، وفي الوقت نفسه، أضافت Apple أيضًا دعمًا لميزات الأقمار الصناعية على iPhone 13، عبر مُزوِّدي الشبكات المُعتمدين.

ميزات وتغييرات جديدة في إصدار iOS 18.5 التمهيدى

يُقدِّم سجل تغييرات Apple الخاص بإصدار iOS 18.5 التمهيدى، والذى طُرِح للمُختبرين يوم الاثنين، لمحةً عمّا يُمكن توقُّعُه من تحديث iOS المُرتقب. يُضيف التحديث ميزةً مُفيدةً لميزة Screen Time تُنبِّه أحد الوالدين عند إدخال رمز المرور الذي يُدير عناصر التحكم على جهاز طفلهم. يُمكن لهذا التحديث أن يُبقي الوالدين على اطلاعٍ عندما يُمكِن لطفلهم تخمين رمز مرور Screen Time لتجاوز أدوات الرقابة الأبوية. تتوفر أيضًا إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية لبعض هواتف iPhone 13 القديمة من Apple.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتصال يعتمد على شركة الاتصالات، مما يعني أنه يختلف عن اتصال الأقمار الصناعية المدعوم من Globalstar والمتوفر على iPhone 14 والطرازات الأحدث. على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي T-Mobile في الولايات المتحدة الوصول إلى اتصال الأقمار الصناعية عبر Starlink Direct (SpaceX).

كما تُسهّل الشركة إلى حد ما عملية الشراء عبر تطبيق Apple TV عند استخدام جهاز تابع لجهة خارجية. يمكن للمستخدمين الآن اختيار خيار "الشراء باستخدام iPhone" الجديد عند شراء المحتوى وإتمام المعاملة باستخدام هواتفهم، وأضاف نظام iOS 18.4 تطبيق Apple Vision Pro الجديد للعملاء الذين اشتروا جهاز Vision Pro المكاني. ووفقًا للشركة، سيُصلح تحديث iOS 18.5 القادم خللًا كان يُسبب ظهور شاشة سوداء أثناء استخدام التطبيق.

وستُضيف آبل أيضًا خلفية Pride Harmony جديدة مع التحديث القادم لنظام iOS 18.5، وهي جزء من أحدث إصدار مُرشح لنظام iOS 18.5. يُمكن للمستخدمين توقع رؤية هذه التحسينات والإضافات الجديدة عند إصدار النسخة المُستقرة - قد يكون ذلك في وقت مُبكر من الأسبوع المُقبل، إذا لم تُطلق آبل إصدارًا مُرشحًا ثانيًا.