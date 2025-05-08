شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الفرق بين الـ Wi-Fi 6 والـ Wi-Fi 6E؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن جهاز توجيه واي فاي جديد، سواءً كان جهاز توجيه واي فاي 6، أو جهاز توجيه واي فاي 6E، أو ربما جهاز يدعم كليهما، فسنشرح لك الفرق بينهما خلال السطور التالية وما يجب مراعاته قبل الشراء.

ما هما Wi-Fi 6 وWi-Fi 6E؟

يعمل 6 Wi-Fi على نطاقي التردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز وقد طُرح في عام 2019.



ويعد6 Wi-Fi خليفة مباشر لـ Wi-Fi 5 (802.11ac، حيث يوفر سرعات أفضل بكثير، وسعة أكبر، وكفاءة طاقة مُحسّنة، وأمانًا أفضل.

وبالأرقام، يسمح Wi-Fi 6 بسرعة قصوى تبلغ 9.6 جيجابت في الثانية عبر كلتا القناتين، وزمن وصول أقل بنسبة 75% تقريبًا.



والآن، عندما يتعلق الأمر بـ Wi-Fi 6E، وكما يوحي الاسم، فإن حرف "E" يرمز إلى "ممتد"، واختصار، يُوسّع هذا المعيار وظائف Wi-Fi 6 ليشمل نطاق تردد 6 جيجاهرتز، وهذا يسمح بسرعات أعلى في العالم الحقيقي، وزمن وصول أقل، وتداخل أقل.

Wi-Fi 6E مقابل Wi-Fi 6: الاختلافات الواقعية

الفرق الرئيسي الذي يُهمّ المستهلكين بين هذين المعيارين هو أن Wi-Fi 6E يُتيح سرعات أعلى في العالم الحقيقي مُقارنةً بـ Wi-Fi 6، على الرغم من أن كلاهما يُقدّمان نفس السرعة القصوى النظرية البالغة 9.6 جيجابت في الثانية.

ويعود الفضل في ذلك إلى توافر قنوات 160 ميجاهرتز على نطاق أوسع، أي 7 قنوات إضافية تحديدًا.

ومن المزايا الكبيرة الأخرى وجود تداخل أقل بكثير على نطاق 6 جيجاهرتز.

وهذا هو السبب بالتحديد وراء كون Wi-Fi 6E أكثر ملاءمة لأشياء مثل البث والألعاب واستخدام تقنية الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي.

مع ذلك، تُعدّ أجهزة توجيه Wi-Fi 6E أغلى بكثير من أجهزة Wi-Fi 6، وهنا يكمن القرار، فإذا كنت ترغب في دفع مبلغ إضافي قليل مقابل تداخل أقل، وترغب في إعطاء الأولوية للأداء باستخدام نطاق 6 جيجاهرتز، فقد يكون Wi-Fi 6E خيارًا مناسبًا.

ولكن إذا لم تكن تسعى للحصول على أداء فائق، فسيظل جهاز توجيه Wi-Fi 6 يُؤدي وظيفته بكفاءة.