شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تستعد للكشف عن ثلاث ترقيات رئيسية لهواتف آيفون وأجهزة آيباد والان مع تفاصيل الخبر

تركز شركة "آبل" خلال مؤتمرها العالمي السنوي للمطورين (WWDC) المرتقب في 9 يونيو المقبل، على ثلاثة محاور رئيسية للإعلانات الجديدة، ومن المنتظر أن يشهد الحدث الإعلان عن الإصدارات التالية من أنظمة تشغيل آيفون وآيباد وأجهزة آبل الأخرى، إلى جانب تحسينات في مجال "الذكاء الاصطناعي من آبل"، والذي يتوقع أن يشكل نقطة تحوّل في تطوير قدرات المساعد الصوتي "سيري".

تصميم جديد لنظام iOS

وفقًا لتقرير الصحفي مارك جورمان من "بلومبرج"، فإن أحد أبرز محاور مؤتمر هذا العام سيكون "أنظمة تشغيل معاد تصميمها وأكثر تكاملًا"، وتشير التوقعات إلى إعلان "آبل" عن إصدار iOS 19، الذي سيتضمن تغييرات واسعة على صعيد أيقونات التطبيقات، والرسوم المتحركة، والانتقالات البصرية، وواجهة الاستخدام ككل.

وتشير التقارير إلى أن النظام الجديد سيستلهم بعض عناصره من visionOS، النظام المستخدم في نظارات "آبل فيجن برو"، والذي يتميّز بتجربة أكثر حداثة وسلاسة، وسيعتمد iOS 19 على تقنيات Apple Intelligence، ما يتيح تنفيذ المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ميزات جديدة في Apple Intelligence

مع اعتماد Apple Intelligence كأساس للأنظمة التشغيلية القادمة على أجهزة آبل المختلفة، من المتوقع أن تكشف الشركة عن توسيع كبير في قدراته، وعلى الرغم من غياب التفاصيل الدقيقة، فإن غورمان يشير إلى أن التحديثات ستكون متدرجة، لكنها ستركز على تمكين المستخدمين من إنجاز المهام بشكل أفضل وأسرع، ويأتي هذا في وقت تحاول فيه آبل اللحاق بركب المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما تراجعت خطوات عن شركات منافسة مثل "مايكروسوفت" و"جوجل".

أكبر تحديث لنظام iPadOS

ورغم التركيز المرتقب على iOS 19، قد تفاجئ آبل جمهورها بالإعلان عن أكبر تحديث حتى الآن لنظام iPadOS، فمنذ انفصاله عن نظام iOS كنظام مستقل لأجهزة الآيباد، بقي iPadOS أشبه بظل لنظام آيفون، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التحديث المقبل سيمنح الآيباد مزيدًا من خصائص الإنتاجية، مع أدوات جديدة لإدارة التطبيقات، ما يقرّب تجربة استخدامه من أجهزة "ماك".

يمثل مؤتمر WWDC هذا العام لحظة حاسمة لشركة آبل، ليس فقط لاستعراض الجيل الجديد من أنظمة التشغيل، بل لإثبات قدرتها على مواكبة تحولات السوق، خصوصًا بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول أداء "سيري" وتأخر الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى إلى تغييرات تنظيمية داخلية بارزة.