شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديث الأمان لشهر مايو لهواتف بيكسل المتوافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل تحديث الأمان لشهر مايو لأجهزة Pixel المتوافقة، ولتثبيت التحديث، من جهاز Pixel متوافق، انتقل إلى الإعدادات ثم النظام ومنها إلى تحديثات البرامج.

وحتى الآن، لم يتوفر التحديث على بعض الأجهزة، إذ بدأت جوجل بنشره يوم الثلاثاء، وستواصل إصداره على دفعات، وستواصل جوجل تحديث هواتف Pixel بالتحديث الأمني ​​الأسبوع المقبل.

وتختلف التحديثات باختلاف طراز Pixel الذي يتلقى التحديث، وشركة الاتصالات التي يعمل عليها الجهاز.

ويحتوي التحديث على ثلاثة إصلاحات رئيسية للأخطاء، الأول هو إصلاح مشكلة انخفاض جودة تسجيل الميكروفون في بعض التطبيقات، والثاني إصلاح مشاكل اقتران البلوتوث مع بعض الساعات الذكية في ظروف معينة، مع إطار العمل إصلاح مشكلة ظهور اللغة الثانوية في الإعدادات السريعة في ظروف معينة.

ومن الواضح أن مستخدمي Pixel سيرغبون في تثبيت التحديث لتحسين جودة التسجيلات المُسجلة عبر تطبيقات محددة، و سيرغب مستخدمو ساعات Pixel الذكية المقترنة بساعاتهم الذكية في حل أي مشكلة في البلوتوث لضمان عمل ساعاتهم بسلاسة.

وسيستفيد مستخدمو Pixel الذين يستخدمون لغات متعددة على هواتفهم بمعرفة أن تحديث الأمان لشهر مايو يُصلح مشكلة تمنع ظهور لغة ثانوية في الإعدادات السريعة.

وتشمل الأجهزة التي تلقت التحديث:

Pixel 6 و6 Pro (طراز Pixel الخاص بي)، وPixel 6a، وPixel 7 و7 Pro، وPixel 7a، وPixel 8 و8 Pro، وPixel 8a، وPixel Fold، وPixel Tablet، بالإضافة إلى Pixel 9، وPixel 9 Pro، وPixel 9 Pro XL، وPixel 9 Pro Fold، وPixel 9a.

وتتوفر جميع هذه التحديثات الوظيفية الثلاثة للطرازات التالية: Pixel 6، Pixel 6 Pro، Pixel 6a، Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a، Pixel 8، Pixel 8 Pro، Pixel 8a، Pixel Fold، Pixel Tablet، Pixel 9، Pixel 9 Pro، Pixel 9 Pro XL، Pixel 9 Pro Fold، وPixel 9a.