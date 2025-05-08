شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤشر صحة البطارية فى نظام أندرويد من جوجل مخصص فقط لأحدث هواتف Pixel والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على قائمة لصحة البطارية، والتي قد تساعدك في تحديد سبب بطء عمر بطارية هاتفك الأندرويد بين كل شحنة وأخرى، تشبه هذه القائمة ميزةً أُطلقت في آيفون عام 2028، ولكن على عكس تلك الميزة، لن تكون متاحةً على الأجهزة القديمة التي قد تكون في أمسّ الحاجة إليها.

وذكر موقع Android Authority وأشار إليه موقع Reddit أيض، أن أحد مطوري Google قالوا على موقع Android Issue Tracker العام إن ميزة مؤشر صحة البطارية ستأتي فقط إلى هاتف Pixel 8A والنماذج الأحدث من الشركة، وأن Google "لن تصلح" المشكلة لأنها "غير قابلة للتنفيذ".

وجاء في المذكرة، ردًا على المستخدمين الذين قاموا باختبار الأجهزة بما في ذلك Pixel 6 وPixel 8 Pro: لن يتم إصلاحه (غير قابل للتنفيذ).. شكرًا لك على الإبلاغ عن هذا ، ولكن ميزة "مؤشر صحة البطارية" مدعومة حاليًا في الإصدار التجريبي 3 على هواتف Pixel 8a وPixel 9، بما في ذلك هاتف 9 Pro Fold، نظرًا لقيود المنتج،و لن تكون هذه الميزة متاحة على أجهزة Pixel القديمة المتوفرة في السوق.

وأطلقت Google مؤشر صحة البطارية لمختبري Android 16 التجريبي في شهر مارس وتم رصدها وهي تعمل على أحد أشكال الأداة المساعدة منذ عام 2023 ، وقد سألنا Google عن سبب اقتصار الميزة على Pixel 8A و Pixel 9، لكننا لم نتلق ردًا حتى الآن.