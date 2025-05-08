تكنولوجيا: Sony Xperia 1 VII يتفوق على Xiaomi Poco F7 Ultra في اختبارات Geekbench الأولية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات Geekbench أن Sony Xperia 1 VII يتفوق بنسبة 30% على سابقه Xperia 1 VI، ويُظهر أداءً أفضل من Xiaomi Poco F7 Ultra بفضل معالج Snapdragon 8 Elite، مع توقعات بإطلاقه الرسمي في مايو 2025.

تُشير التقارير إلى أن Sony تستعد للكشف عن Xperia 1 VII، هاتفها الرائد المخصص للتصوير، في وقت لاحق من مايو 2025،. ظهرت تسريبات للجهاز مؤخرًا، بما في ذلك صور مسربة وتسجيل في لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، مما يعزز التوقعات بإطلاق وشيك. Xperia 1 VI متاح حاليًا بسعر 1,039 دولارًا على Amazon، لكن الأدلة تشير إلى استبداله قريبًا.

حمل Xperia 1 VII (رقم الطراز XQ-FS54) نظام Android 15، ويستخدم معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، مما يجعله أقوى بنسبة 30% من سابقه بفضل التحسينات في المعالج. سجل الجهاز درجات 2,967 و9,017 في اختبارات Geekbench أحادية ومتعددة النوى، متفوقًا على أجهزة مثل Poco F7 Ultra وFind N5 وRealme GT7 Pro، لكنه لا يزال خلف OnePlus 13 وGalaxy S25 Ultra وXiaomi 15 Ultra. يحتوي الجهاز على 12 جيجابايت رام، وهو ما قد يكون مخيبًا مقارنة بمنافسين مثل Vivo X200 Ultra الذي تصدر تصنيفات AnTuTu، كما ذكر منشور سابق على X.

يُظهر Xperia 1 VII قوة كبيرة في التصوير بفضل عدسة تليفوتو متطورة، ويتوقع أن يحمل بطارية 5,100 مللي أمبير، لكنه قد يعاني من عمر بطارية أقصر بسبب شاشة 4K.

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