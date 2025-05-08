شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: OpenAI تخفض نسبة إيرادتها مع مايكروسوفت إلى النصف والان مع تفاصيل الخبر

مع تراجع شركة OpenAI عن خطط إعادة الهيكلة الرئيسية هذا الأسبوع، أفادت التقارير أن الشركة أبلغت مستثمريها أنها ستشارك نسبة أقل من إيراداتها مع Microsoft.

وقالت OpenAI إن نسبة الإيرادات المشتركة مع Microsoft ستنخفض بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن The Information ، ووفقًا للصفقة الحالية من المفترض أن تشارك OpenAI بنحو 20% من إيراداتها مع Microsoft.

ومع ذلك وفقًا للتقرير، يبدو أن OpenAI أخبرت بعض المستثمرين أنها ستشارك 10% فقط من إيراداتها مع Microsoft وشركاء تجاريين آخرين بحلول عام 2030 ، وذكرت التقارير أن الشركة المصنعة لـ ChatGPT قالت إن Microsoft سترغب في الوصول إلى تقنية OpenAI حتى بعد عام 2030.

وقال متحدث باسم شركة OpenAI لموقع The Information : "نحن نواصل العمل بشكل وثيق مع مايكروسوفت، ونتطلع إلى الانتهاء من تفاصيل عملية إعادة التمويل هذه في المستقبل القريب".

وأفادت التقارير أن مايكروسوفت استثمرت ما يقرب من 13.75 مليار دولار أمريكي في OpenAI. ويشمل ذلك التزامًا رئيسيًا متعدد السنوات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي أُعلن عنه في يناير 2023، بناءً على دعمها السابق بقيمة مليار دولار أمريكى، بالإضافة إلى التمويل تدعم مايكروسوفت OpenAI أيضًا من خلال توفير وصول حصري إلى بنيتها التحتية السحابية.

وفى وقت سابق من هذا العام، بعد أن أعلنت OpenAI عن شركة جديدة تُسمى مشروع ستارجيت، حدّثت مايكروسوفت بعض شروط اتفاقيتها مع OpenAI ، ومشروع ستارجيت هو مشروع مشترك بين OpenAI وأوراكل ومجموعة سوفت بنك، ويهدف إلى "بناء بنية تحتية جديدة للذكاء الاصطناعي" لشركة OpenAI في الولايات المتحدة، من خلال استثمار قدره 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأعلنت مايكروسوفت أنها ستواصل شراكتها مع OpenAI حتى عام 2030، مع الحفاظ على الاتفاقيات الرئيسية سارية ، وأكدت مايكروسوفت أنها ستظل قادرة على الوصول إلى تقنيات OpenAI لاستخدامها في منتجات مثل Copilot، وستظل واجهات برمجة تطبيقات OpenAI حصرية لمنصة Microsoft Azure.

وستواصل الشركتان تقاسم إيرادات نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، مما يضمن تحقيق منفعة متبادلة ، كما أكدت مايكروسوفت أنها ستظل مستثمرًا رئيسيًا في OpenAI ، وصرحت مايكروسوفت في منشور على مدونتها: "ستظل العناصر الرئيسية لشراكتنا قائمة طوال مدة عقدنا حتى عام 2030، مع استمرار وصولنا إلى الملكية الفكرية لـ OpenAI، وترتيبات تقاسم الإيرادات، وحصريتنا في استخدام واجهات برمجة تطبيقات OpenAI".

مؤخرا، التزمت OpenAI أيضًا باستخدام المزيد من خدمات Azure للتدريب والبحث ، وبموجب اتفاقية جديدة، تتمتع Microsoft الآن بحق الشفعة في السعة الجديدة، بينما يُمكن لـ OpenAI بناء المزيد من البنية التحتية.

كما تراجعت شركة OpenAI هذا الأسبوع عن خطة إعادة هيكلة رئيسية كانت ستنقل السيطرة من شركتها الأم غير الربحية إلى هيكل أكثر تركيزًا على الجانب التجاري، وأكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن الشركة غير الربحية ستواصل الإشراف على الذراع الربحي، مع الحفاظ على الهيكل التأسيسي للشركة.