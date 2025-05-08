شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق أداة ذكاء اصطناعي تبسط المصطلحات لمستخدمى آيفون والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُمكّن مستخدمي آيفون من فهم النصوص المعقدة أو المُربكة على الإنترنت بشكل أفضل، وتُتيح ميزة "التبسيط"، المُتاحة في تطبيق جوجل على نظام iOS ابتداءً من اليوم، إنشاء نسخة أبسط وأسهل فهمًا لأي نص مُميز دون مغادرة صفحة الويب الحالية.

بُني Simplify على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من Google، وقد طوّره قسم أبحاث Google لتسهيل فهم المصطلحات التقنية على أي شخص دون إغفال التفاصيل الأساسية ، على سبيل المثال يُمكن لـ Simplify تحليل المصطلحات الطبية مثل "انتفاخ الرئة" (حالة تُلحق الضرر بالحويصلات الهوائية في الرئتين) و"التليف" (نسيج ضام كثيف أو تندب يتطور استجابةً للضرر) في التقارير والدوريات، مما يُغني القراء عن الحاجة إلى البحث عن المصطلحات في صفحة ويب منفصلة.

وتقول جوجل، إن الناس وجدوا أن الإصدارات المبسطة "أكثر فائدة بشكل كبير من النص المعقد الأصلي" في اختباراتها، لكنها أقرت بأن الدراسة "لها حدود" وأن "اليقظة المستمرة" مطلوبة لمراقبة الأخطاء.

يمكن الوصول إلى هذه الميزة في تطبيق جوجل على نظام iOS من خلال تحديد أي نص على موقع ويب، والضغط على أيقونة "تبسيط" من خيارات القائمة التي تظهر ، وعندما سُئلت جينيفر كوتز المتحدثة باسم جوجل، عما إذا كانت ميزة "تبسيط" ستتوفر لمستخدمي أندرويد ومتصفح كروم على أجهزة الكمبيوتر، قالت لموقع ذا فيرج : "ليس لدينا ما نعلنه بعد، لكننا نسعى دائمًا إلى إضافة ميزات مفيدة إلى المزيد من منتجاتنا".