تكنولوجيا: Kingdel تبدء في بيع الحاسوب المصغر PHX18 بمعالج AMD وسعر يبدأ من 433 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Kingdel جهاز PHX18 أو K3، وهو حاسوب مصغر جديد بتصميم معياري مبتكر يعمل بمعالجات AMD Ryzen 5 6600U وRyzen 7 7840U، مع قاعدة قابلة للفصل تحتوي على المنافذ، بسعر يبدأ من 433 دولارًا، متاح الآن عبر AliExpress.

يتميز Kingdel PHX18 بتصميم معياري غير تقليدي، حيث يمكن فصل القاعدة السفلية التي تحتوي على معظم المنافذ، مما يجعله مرنًا للاستخدام مع أو بدون القاعدة. القاعدة تضيف منافذ تشمل: مقبس 3.5 مم، DisplayPort 1.2، HDMI 2.0، منفذي 2.5 Gigabit RJ45، منفذي USB 2.0 Type-A، ومنفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A، بينما تحتوي الوحدة الرئيسية على منفذ USB Type-C أمامي وآخر خلفي للطاقة. يبلغ حجم الجهاز 100 × 100 × 67 مم، وهو حجم يشمل الوحدتين معًا.

يعمل الجهاز بخيارين من المعالجات: Ryzen 5 6600U أو Ryzen 7 7840U، مع فرق أداء يصل إلى 19% في المعالج وأكثر من 30% في الأداء الرسومي بين Radeon 660M وRadeon 780M. يدعم الجهاز شبكة Wi-Fi 6، Bluetooth 5.2، وفتحات M.2 2242 وM.2 2280 لتخزين SSD إضافي. يُشبه تصميمه فكرة Mac mini (يُباع حاليًا بسعر 564 دولارًا على Amazon) مع قاعدة توسعة، لكنه يقدم مرونة أكبر.

يبدأ سعر PHX18 من 433 دولارًا على AliExpress لنسخة Ryzen 5 6600U مع 16 جيجابايت رام وبدون SSD، بينما تبدأ نسخة Ryzen 7 7840U من 493 دولارًا، وهي زيادة 14% مقابل أداء أفضل، لكن الجهاز مقتصر على 16 جيجابايت رام. يُعد PHX18 خيارًا تنافسيًا في سوق الحواسيب المصغرة، خاصة مع أجهزة مثل GMKtec EVO-X2، كما ذكر منشور سابق على X.

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