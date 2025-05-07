شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد آيفون.. أبل تضاعف تصنيع سماعات AirPods فى الهند بإنشاء مصنع جديد والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن تكثيف آبل إنتاج ملحقاتها الشهيرة مثل سماعات AirPods في الهند، فلن يقتصر الأمر على هواتف آيفون فقط ، إذ يشير إلى أن أحد أبرز موردي منتجات آبل فى الولايات المتحدة يُجهّز لافتتاح منشأة ثانية لتعزيز التجميع المحلي لأحد أهم مكونات AirPods، وهو الغلاف البلاستيكي قبل شحنه إلى الصين وفيتنام لتحويله إلى منتج نهائي.

ووفقا للتقرير الذى نشرته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز"، تعمل شركة جابيل وهي شركة تصنيع أمريكية مقرها فلوريدا، على توسيع حضورها في الهند بافتتاح مصنع جديد من المقرر أن يبدأ عملياته قريبًا في تيروتشيرابالي تاميل نادو، و يُنتج مصنع الشركة المُتعاقدة في بوني حاليًا علب سماعات آبل إيربودز.

ومع افتتاح مصنع تيروتشيرابالي، ستسعى آبل إلى تعزيز عمليات التجميع محليًا، ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن تُنهي جابيل خططها في هذا الشأن بحلول يوليو، وهو الموعد المتوقع لتلقي المزيد من المعلومات حول موعد بدء البناء، مما سيُعطينا فكرة أوضح عن موعد بدء تشغيل المصنع.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من كشف شركة آبل عن خطتها الكبرى في الهند لتعويض تأثير رسوم ترامب الجمركية على أجهزة آيفون الموجهة للسوق الأمريكية ، ولم يكن هناك أي تأثير فوري، لكن الرئيس التنفيذي تيم كوك صرّح للمستثمرين والصحفيين خلال مؤتمر الشركة الأخير للإعلان عن الأرباح أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في وضعها الحالي قد تُكلف الشركة 900 مليون دولار إضافية، إلا أنه لم يُصرّح ما إذا كانت آبل ستتحمل هذا العبء أم ستنقله إلى العملاء.

وما تنوي الشركة فعله هو زيادة الإنتاج والواردات من الهند، وخاصةً لأجهزة آيفون التي ستبيعها في الولايات المتحدة، وتهدف هذه الفكرة إلى تنويع مصادر دخلها بشكل كبير وتقليل الاعتماد على الصين، التي تواجه رسومًا جمركية مرتفعة للغاية تصل إلى 145%.

وجاء رد آبل الفوري بتقسيم إنتاج أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى للولايات المتحدة بين الهند وفيتنام ، وسيتم تصنيع الجزء الأكبر من أجهزة آيفون في الهند، بينما ستصبح فيتنام بلد المنشأ لأجهزة آيباد وماك وساعة آبل وإير بودز ، أما بالنسبة للبيع في الأسواق خارج الولايات المتحدة، فلا تزال الصين نقطة الاتصال الرئيسية لشركة آبل.

وقال كوك "بالنسبة للربع المنتهي في يونيو، نتوقع أن تكون الهند هي بلد المنشأ لغالبية أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة".

ووفقًا لمعلومات جديدة، يبدو أن آبل تتحرك بسرعة لنقل إنتاج أجهزة ومكونات أخرى بعيدًا عن الصين أيضًا ، وبدأت آبل التجميع المحلي لسماعات AirPods في مصنع فوكسكون في حيدر آباد الشهر الماضي، ومع خطط التوسع المعلنة لشركة جابيل، ازداد دور الهند في قيادة خارطة طريق آبل المستقبلية قوةً.