شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Gears of War :Reloaded قادمة إلى أجهزة الكمبيوتر و PS5 و Xbox Series S/X فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق لعبة Xbox الحصرية القادمة متعددة المنصات، حيث ستصدر Gears of War: Reloaded، وهي نسخة مُحسّنة من اللعبة الأصلية، على أجهزة الكمبيوتر، PS5، و Xbox Series S/X في 26 أغسطس 2025، وفقًا لما أعلنته الشركة ، وستدعم النسخة المُحسّنة دقة 4K، ومعدل أداء 120 إطارًا في الثانية، وميزة اللعب المشترك بين المنصات.

وصرحت الشركة الأم لـ Xbox أن النسخة المُعاد تصميمها ستكون "الطريقة الأمثل" لتجربة Gears of War، وستُقدم السلسلة للاعبين الجدد، حيث من المقرر أن تحتفل اللعبة الأصلية بالذكرى العشرين لإطلاقها في عام 2026.

وطورت شركة The Coalition لعبة Gears of War: Reloaded بالتعاون مع Sumo Digital وDisbelief، وستضم جميع محتويات Gears of War: Ultimate Edition، وهي النسخة المُعاد تصميمها لعام 2015 من لعبة إطلاق النار الأصلية من منظور الشخص الثالث.

مع ذلك، تم تحديث الإصدار الأخير ليناسب منصات الجيل الحالي، مع دعم دقة 4K، ومعدلات إطارات عالية (60 إطارًا في الثانية في طور القصة و120 إطارًا في الثانية في طور اللعب الجماعي)، وتحسينات في الصوت، وقوام مُعاد تصميمه، والمزيد.

"Gears of War: Reloaded هي احتفالٌ بواحدة من أشهر سلاسل الألعاب، وتتميز بدقة 4K، ودعم 120 إطارًا في الثانية، وتجربة لعب جماعي مثالية مع ميزتي التقدم واللعب المشترك على جميع المنصات، مما يجعلها الطريقة الأمثل لتجربة اللعبة التي بدأت كل شيء"، هذا ما صرّح به مايك كرامب، رئيس استوديو The Coalition، في إعلان Xbox Wire .

وستُقدم النسخة المُحسّنة لعبة Gears of War، وهي سلسلة Xbox الشهيرة، إلى PlayStation لأول مرة، على خطى ألعاب Microsoft الأخرى من الطرف الأول التي انتقلت إلى PlayStation. أُطلقت العديد من السلاسل الحصرية، بما في ذلك Forza Horizon و Age of Empires، على PS5 بعد أن غيّرت Xbox استراتيجية إطلاقها العام الماضي. صدرت لعبة Indiana Jones and the Great Circle من Bethesda على PlayStation الشهر الماضي بعد وصولها في البداية إلى Xbox Series S/X والحاسوب الشخصي في ديسمبر 2024. في غضون ذلك، ستصدر لعبة Doom: The Dark Ages في وقت واحد على PS5 والحاسوب الشخصي وXbox في وقت لاحق من هذا الشهر.



وتصفها مايكروسوفت بأنها "النسخة الأكثر اكتمالًا من اللعبة الأصلية حتى الآن"، وتَعِد اللاعبين الذين يشترون النسخة المُحسّنة بالوصول مجانًا إلى جميع محتوياتها الإضافية بعد الإطلاق، بما في ذلك حملة إضافية، وجميع خرائط وأنماط اللعب الجماعي، ومجموعة كاملة من الشخصيات الكلاسيكية والعناصر التجميلية.

ستدعم اللعبة اللعب التعاوني للاعبين في طور الحملة وثمانية لاعبين في طور اللعب الجماعي، مع تفعيل اللعب المشترك والتقدم المشترك على جميع المنصات. تشمل التحسينات القادمة إلى Gears of War: Reloaded دقة 4K، وأداءً يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، ودعم HDR وVRR والصوت المكاني، وأصول 4K وقوام مُحسّن، ومعالجة لاحقة مُحسّنة، وظلال وانعكاسات مُحسّنة، وشاشة تحميل صفرية أثناء طور الحملة.

سيتم إطلاق Gears of War: Reloaded في 26 أغسطس على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وXbox Series S/X وهي الآن متاحة لقائمة الرغبات عبر المتاجر المدعومة، بسعر محدد عند 39.99 دولارًا.