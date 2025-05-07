شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق LiveCaller كبديل مجانى لتطبيق Truecaller لمستخدمى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

تم إطلاق تطبيق LiveCaller كتطبيق لتحديد هوية المتصل في الوقت الفعلي لمستخدمي أجهزة iPhone، وهو بديل مجاني لتطبيقات مثل Truecaller وHiya، باستخدام إطار عمل البحث المباشر عن هوية المتصل الذي قدمته Apple في ديسمبر 2024 مع تحديث iOS 18.2، ويعرض التطبيق تفاصيل المكالمات الواردة مباشرةً على شاشة الاتصال.

ويوفر التطبيق الجديد الحماية من المكالمات المزعجة، والمكالمات الآلية، والمسوقين عبر الهاتف، والمكالمات الاحتيالية دون أي تكلفة ، بخلاف تطبيقات تحديد هوية المتصل المنافسة، لا يطلب LiveCaller من المستخدمين الوصول إلى جهات اتصالهم، ولا ينشئ حسابًا.

يستخدم LiveCaller إطار عمل البحث عن معرف المتصل المباشر من Apple

تطبيق LiveCaller الجديد، الذي طورته شركة Sync ME، يتيح للمستخدمين البحث عن تفاصيل المتصل المجهول فورًا، وتؤكد الشركة أن الخدمة تتيح الوصول إلى أكثر من أربعة مليارات رقم هاتف.

ويتوفر LiveCaller حاليًا بـ 28 لغة، ويستخدم إطار عمل البحث المباشر عن هوية المتصل، مما يعني أنه يعمل فقط على نظام iOS 18.2 أو الإصدارات الأحدث من نظام تشغيل Apple للهواتف المحمولة.



كما يتيح إطار عمل البحث المباشر عن هوية المتصل من Apple لتطبيقات تحديد هوية المتصل تحديد المكالمات الواردة المجهولة دون الحاجة إلى إبقاء التطبيق مفتوحًا أو الوصول إلى أذونات حساسة ، ويمكن للتطبيقات عرض نتائج المكالمات المزعجة أو الاحتيالية مباشرةً في نافذة المكالمات الواردة أو في واجهة المكالمات بملء الشاشة.

وعندما يتلقى المستخدم مكالمة على هاتفه الآيفون الذي يعمل بنظام iOS 18، يصل تطبيق LiveCaller إلى الرقم ويُشفّره قبل البحث عنه. وتؤكد الشركة أن هذه العملية محمية بتشفير شامل لحماية خصوصية المستخدم، ولا يتم جمع بيانات المكالمة.

وتوفر العديد من تطبيقات تحديد هوية المتصل حاليًا حماية جيدة من المكالمات غير المرغوب فيها والاحتيالية، والمتصلين الآليين، والمسوقين عبر الهاتف، وتكشف بيانات حكومية أن الهنود خسروا أكثر من 177 كرور روبية بسبب الاحتيال المالي في عام 2024، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام السابق.

وتطبيق LiveCaller متوفر حاليًا مجانًا عبر متجر التطبيقات ، وهو بديل لتطبيقات مثل Truecaller وHiya ، وليس من الواضح حاليًا ما إذا كان التطبيق سيبقى مجانيًا في المستقبل، أم سيُطرح بنسخة مدفوعة مثل التطبيقات المنافسة الأخرى.