تكنولوجيا: Electronic Arts تُنهي ألعاب WRC وجميع عناوين Codemasters للرالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Electronic Arts عن إيقاف تطوير ألعاب World Rally Championship وجميع عناوين الرالي من Codemasters، بعد أربع سنوات من استحواذها على الشركة، في قرار يتزامن مع تسريح ما يصل إلى 400 موظف، ويُشير إلى تحول استراتيجي بعيدًا عن ألعاب الرالي.

استحوذت EA على Codemasters في 2021 مقابل 1.2 مليار دولار، ودمجتها مع Criterion Games في مايو 2022، قبل أن تسرح عددًا غير محدد من موظفي Codemasters. أصدرت EA لعبة EA Sports WRC في نوفمبر 2023، وحققت تقييمات جيدة، ثم توسعت مع EA WRC 24 في 2024. لكن EA أكدت الآن أنها لن تُصدر ألعاب WRC جديدة، وستوقف تطوير جميع ألعاب الرالي المستقبلية، بما في ذلك سلسلتي Colin McRae Rally وDiRT.

يأتي هذا القرار وسط تسريحات واسعة شملت ما يصل إلى 400 موظف، وإلغاء مشاريع أخرى مثل Titanfall 3، مع تركيز EA على “الملكيات الفكرية المملوكة، الرياضات، والمجتمعات الإلكترونية الكبيرة”. أثرت التسريحات أيضًا على Respawn Entertainment، التي استحوذت عليها EA في 2017.

نشرت EA بيانًا رسميًا جاء فيه:

“عزيزي مجتمع الرالي، كل رحلة عظيمة تصل إلى خط النهاية، واليوم نعلن أننا وصلنا إلى نهاية الطريق في العمل على WRC. بعد إطلاق EA SPORTS WRC في 2023، سيكون موسم 2024، بما في ذلك حزمة Hard Chargers Content، التوسعة الأخيرة لنا. سنوقف الآن خطط تطوير ألعاب الرالي المستقبلية، لكن EA SPORTS WRC ستظل متاحة للاعبين الحاليين والجدد. نأمل أن تظل مصدرًا للفرح والإثارة. لقد بذلنا قلوبنا في صناعتها للمعجبين، ونعلم أنكم ستبقون شغف الرالي حيًا. كانت شراكتنا مع WRC ذروة رحلة Codemasters في سباقات الطرق الوعرة، التي امتدت لعقود عبر عناوين مثل Colin McRae Rally وDiRT، حيث قدمنا ملاذًا لكل عشاق الرالي، وسعينا لدفع الحدود وتقديم إثارة القيادة على الحافة.”

يُظهر هذا القرار تحول EA نحو أولويات جديدة، بينما يُحزن عشاق الرالي الذين قد يبحثون عن بدائل مثل ألعاب أخرى متاحة.

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