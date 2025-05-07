شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تختبر روبوت محادثة لمساعدة المستخدمين في العثور على المحتوى والان نبدء بالتفاصيل

إتاحة للمستخدمين

الدمام - شريف احمد - تختبر منصة نتفليكس اداة ذكاء اصطناعي توليدي على قائمتها تتيح للمشتركين وصف المحتوى الذي يبحثون عنه باللغة اليومية.وقالت إليزابيث ستون، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في منصة البث التدفقي العملاقة، خلال مؤتمر صحافي "نريد أن يكون المستخدمون قادرين على العثور على العروض أو الأفلام باستخدام عبارات المحادثة".وأضافت "على سبيل المثال، إذا أراد المستخدم أن يشاهد محتوى مضحكا وسريع الوتيرة أو عملا مخيفا ولكن ليس مخيفا جدا، أو مضحكا بعض الشيء أيضا، ولكن ليس مضحكا لدرجة كبيرة".وقال المسؤول عن هذه الميزة الجديدة التي يتم اختبارها حاليا وستُتاح لعدد أكبر من المستخدمين اعتبارا من "هذا الأسبوع"، على غرار برامج الذكاء الاصطناعي المساعدة مثل "تشات جي بي تي" و"جيميناي" "ستولد هذه الجملة نتائج" على المنصة.وتتوفر هذه الميزة الجديدة حاليا على شكل نسخة اختبارية اختيارية فقط على نظام "آي او اس" من "آبل"، وقالت المنصة "لا توجد خطط لنشرها على نطاق أوسع في الوقت الحالي".