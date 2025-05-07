تكنولوجيا: سامسونج تستعد للاستحواذ على مالك علامات Bowers & Wilkins وDenon وBoston Acoustics وغيرها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استحوذت سامسونج على شركة Harman في عام 2017، مما منحها السيطرة على العديد من العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصوت مثل Harman Kardon، AKG، Bang & Olufsen، JBL وغيرها.

هذه العلامات التجارية تنتج سماعات الرأس، معدات الصوت المنزلية، وصوت السيارات، وهو مجال تهتم به سامسونج بشكل كبير. الآن، توسع سامسونج مجالها، حيث يستعد فرعها Harman للاستحواذ على Sound United التابعة لشركة Masimo.

في السنوات الأخيرة، قامت Sound United بشراء عدة علامات بارزة مثل Denon، Bowers & Wilkins، Boston Acoustics وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن Boston Acoustics مسؤولة عن معدات الصوت الأصلية للعديد من الطرز الشهيرة في صناعة السيارات.

من الجدير بالذكر أن سماعات Galaxy Buds السابقة كانت تحمل علامة “Sound by AKG”، لكن تم إزالة هذه العلامة مع الجيل الثالث من Galaxy Buds. فهل ستتولى إحدى هذه العلامات التجارية الجديدة مكانها؟ سننتظر لنرى.

تخضع هذه الصفقة للموافقة التنظيمية، ومن المتوقع أن تُغلق في نهاية العام. سامسونج وقعت عقدًا بقيمة 350 مليون دولار لهذه الصفقة.

من المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ قسم أسلوب حياة Harman، مما يرسخ مكانتها في الصدارة عالميًا في سوق الصوت الاستهلاكي. ويُتوقع أن ينمو سوق الصوت الاستهلاكي العالمي من 60.8 مليار دولار هذا العام إلى 70 مليار دولار في 2029، وفقًا لما ذكرته سامسونج في بيانها الصحفي.

ملاحظة: إذا كانت Masimo تثير ذكريات لديك ولكنك لا تستطيع تحديد مكانها، فهي الشركة التي تخوض معركة حقوق ملكية مع أبل بشأن تكنولوجيا تتبع الصحة في ساعة Apple Watch.

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