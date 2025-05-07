علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Realme تكشف مجددًا عن GT 7 عالميًا وتعرض تصميمه المرتقب

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: Realme تكشف مجددًا عن GT 7 عالميًا وتعرض تصميمه المرتقب 1/2
  • تكنولوجيا: Realme تكشف مجددًا عن GT 7 عالميًا وتعرض تصميمه المرتقب 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme هاتف GT 7 في الصين الشهر الماضي، والآن تعمل على تحضير نسخة دولية من الهاتف. بدأ الفرع الهندي للشركة في الترويج للجهاز يوم أمس، واليوم ظهر إعلان آخر من “تشيس شو”، نائب رئيس شركة Realme ورئيس التسويق العالمي.

كما يظهر في الإعلان، يكشف عن الجزء الخلفي للهاتف، والذي يبدو مشابهًا جدًا، إن لم يكن مطابقًا، للنموذج الصيني. ومع ذلك، كشف اختبار Geekbench مؤخرًا أن الأجهزة في النسختين قد تكون مختلفة.

فبينما يعمل النموذج الصيني بمعالج MediaTek Dimensity 9400+، قد تختار النسخة العالمية معالج Dimensity 9300+، وهو من الجيل السابق.

وتتداول الشائعات حول احتمال أن يكون GT 7 الدولي مجرد إعادة تسمية لهاتف Neo7، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن الجهازين يختلفان في التصميم، لذا قد يتم استخدام مواصفات Neo7 داخل هيكل الهاتف الصيني GT 7.

بالإضافة إلى ذلك، قدم “شو” مفهوم جديد يدعى “IceSense Graphene”، وهو تقنية تتيح للغطاء الخلفي للهاتف العمل كنظام تبريد لتحسين الأداء والاستقرار. سنعرف المزيد عن النسخة العالمية من GT 7 قريبًا، لذا ترقبوا المزيد من التحديثات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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