شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تحصل على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية لإطلاق 25 مركبة ستارشيب سنويا والان مع تفاصيل الخبر

حصلت شركة سبيس إكس على إذن لتكثيف عمليات إطلاق صاروخها العملاق ستارشيب من جنوب تكساس ، وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تقييمها البيئي النهائي لعمليات Starship في Starbase وهى منشأة SpaceX بالقرب من براونزفيل التي أصبحت للتو أحدث مدينة في تكساس .

ووافقت فى تقريرها على طلب سبيس إكس بزيادة عدد عمليات إطلاق ستارشيب من ستاربيس سنويًا بمقدار خمسة أضعاف ليصل إلى 25 عملية ، كما يسمح أيضًا بما يصل إلى 25 عملية هبوط في الموقع سنويًا لكل مرحلة من مرحلتي ستارشيب، المعزز العملاق "سوبر هيفي" والمركبة الفضائية ذات المرحلة العليا "ستارشيب"، أو ببساطة "شيب".

وبعد مراجعة وتحليل هذا التقييم البيئي النهائي متعدد المستويات، بما في ذلك جميع البيانات والمعلومات المتاحة حول الظروف الحالية والتأثيرات المحتملة، قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، أن تعديل رخصة مشغل مركبة سبيس إكس لدعم زيادة وتيرة إطلاق وهبوط مركبة الإطلاق ستارشيب/سوبر هيفي لن يؤثر بشكل كبير على جودة البيئة البشرية.

كما أضافت ، لم يكن هذا الاكتشاف مفاجئًا على الإطلاق ، إذ سمح مشروع التقييم البيئي الذي أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية في نوفمبر الماضي بإيقاع 25 رحلة أيضًا.

ستارشيب هو أكبر وأقوى صاروخ بُني على الإطلاق، وهو مصمم ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام بالكامل وبسرعة، وتعتقد سبيس إكس ومؤسسها إيلون ماسك ، أن هذه المركبة العملاقة ستجعل استيطان المريخ مجديًا اقتصاديًا في المستقبل القريب.

وحلّق صاروخ ستارشيب ثماني مرات حتى الآن، ومرتين حتى الآن في عام 2025 ، وكانت نتائج كلا الرحلتين التجريبيتين لهذا العام، واللتين أُجريتا في يناير ومارس متشابهة ، وكان أداء سوبر هيفي جيدًا، حيث عاد إلى قاعدة ستاربيس ليُمسك بذراعي برج الإطلاق ، لكن المرحلة العلوية من الصاروخ واجهت مشاكل، حيث انفصلت بعد أقل من عشر دقائق من إنطلاقها، وتساقطت قطع من الحطام على جزر توركس وكايكوس وجزر البهاما، على التوالي.



