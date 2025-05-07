تكنولوجيا: مواصفات Vivo X200 FE تكشف أنه ليس نسخة معدلة من Vivo X200 Pro Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تقرير في أبريل كشف عن تطوير سوني لنموذج جديد ضمن سلسلة Vivo X200 يحمل اسم Vivo X200 FE، ظهرت تسريبات جديدة تكشف المواصفات الكاملة وموعد الإطلاق المرتقب لهذا الهاتف الذكي المدمج.

تم تسريب التفاصيل من قبل Yogesh Brar بالتعاون مع Smartprix، حيث تم الكشف عن المواصفات الرئيسية للنموذج الذي يُقال إنه النسخة المعتمدة للإنتاج الضخم.

سيتمتع Vivo X200 FE بشاشة LTPO OLED بحجم 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث 120Hz ودقة 1.5K. أما المعالج الذي سيشغل الهاتف، فهو MediaTek Dimensity 9300+، مع احتمال استبداله بمعالج Dimensity 9400e المنتظر، والذي يُعتبر نسخة محسنة من Dimensity 9300+.

سيتم إطلاق الهاتف بنسختين، الأولى تحتوي على 12GB من الذاكرة العشوائية و 256GB من الذاكرة التخزينية، والثانية تضم 16GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة التخزينية.

أما على مستوى الكاميرات، فسيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50MP من طراز Sony IMX921، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50MP من طراز Sony IMX882 مع تقريب بصري 3x، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8MP.

كما ستكون الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 50MP. وكما هو الحال مع هواتف سلسلة X200 الأخرى، سيحمل هذا الهاتف أيضًا علامة Zeiss التجارية.

ويُقال إن Vivo X200 FE سيتضمن تصنيف مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68/IP69، بالإضافة إلى بطارية بسعة 6,500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 90W.

من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بنظام Android 15، مع ضمان الحصول على ثلاث ترقيات لنظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

من المقرر أن يتم إطلاق Vivo X200 FE في الهند في شهر يوليو، وسيتوفر بنسختين لونيين. ومن المتوقع أن يتراوح سعره بين ₹50,000 و ₹60,000. لم يُذكر أي تقرير بشأن توفر الهاتف في أسواق أخرى مثل هاتف OnePlus 13s القادم.

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