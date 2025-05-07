شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تصعد بدعم تحسن شهية المخاطرة وسط أنباء عن محادثات تجارية أمريكية صينية مرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة بتكوين ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات، اليوم /الأربعاء/، مدفوعة بتحسن في شهية المستثمرين للمخاطرة، بعد إعلان كل من الولايات المتحدة والصين عن إجراء محادثات تجارية، إلى جانب استمرار عمليات الشراء من قبل صناديق استراتيجية بارزة.

وارتفعت بتكوين بنسبة 2.2% لتسجل 96,446.5 دولار وسط ترقب لاختراق حاجز 100 ألف دولار كهدف فني رئيسي تترقبه الأسواق منذ أشهر؛ بحسب ما نقله موقع (كوين ديسك) الأمريكي.

وجاء صعود بتكوين مواكبًا لارتفاعات في الأسواق العالمية التي تتسم بحساسية تجاه المخاطر، وذلك بعد تأكيد مسؤولين رفيعي المستوى من واشنطن وبكين أنهم سيلتقون، /السبت/ المقبل، في سويسرا لإجراء محادثات تجارية، ما عزز الآمال بإمكانية تخفيف حدة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورغم أن تطورات الحرب التجارية لا تمس بتكوين بشكل مباشر، إلا أن طبيعتها المضاربية تجعلها شديدة الحساسية لتحولات المعنويات في الأسواق العالمية.

وسجلت العملات الرقمية الأخرى مكاسب طفيفة، إذ ارتفعت الإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة عالميًا، بنسبة 2.2% لتصل إلى 1,827.20 دولار؛ كما صعدت عملة اكس ار بي XRP بنسبة 1.6% إلى 2.1388 دولار.

وحققت سولانا مكاسب بنسبة 1%، بينما ارتفعت كاردانو بنسبة 2.6%. في المقابل، تراجعت بوليغون بنسبة 0.6%.

وعلى صعيد "العملات الرمزية، ارتفعت دوجكوين بنسبة 1.7%، بينما تراجعت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 0.4%.