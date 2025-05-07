تكنولوجيا: EA تؤكد إطلاق Battlefield 6 قبل مارس 2026 وسط وضوح الرؤية بعد تأجيل GTA 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي لشركة EA، أندرو ويلسون، أن الجزء الجديد من سلسلة Battlefield سيصدر بحلول مارس 2026. ورغم أن هذا الإعلان لم يكن مفاجئًا تمامًا، نظرًا لأن الشركة سبق وأن حدّدت السنة المالية 2026 كموعد لإطلاق Battlefield 6، إلا أن تأجيل لعبة GTA 6 دفع المحللين لتوقّع موجة من الإعلانات من الشركات المنافسة.

وبحسب تقرير نشرته Variety، جاءت هذه المعلومات ضمن نتائج EA المالية للفترة ما بين 1 يناير و31 مارس. ومن اللافت أن تاريخ الإصدار المتوقع لم يتغير، حيث لا يزال من الممكن أن تصل اللعبة إلى الأسواق في موسم العطلات لعام 2025، رغم التحديد الرسمي لنهاية مارس 2026.

ولم يتراجع ويلسون كذلك عن احتمال الكشف عن اللعبة في صيف هذا العام، كما أشار في التقرير المالي الأخير.

ورغم جهود الشركة لتقليل التسريبات، كشفت اختبارات اللعب التي نظمتها Battlefield Labs بعض التفاصيل المتعلقة بأسلوب اللعب. ومع ذلك، يبدو أن فريق التطوير مستعد لإجراء تغييرات كبيرة، في محاولة لتفادي تكرار إخفاق Battlefield 2042.

وكان ويلسون قد أشار سابقًا إلى أن توقيت إصدار GTA 6 قد يؤثر على موعد إطلاق Battlefield 6، إلا أن التأجيل الأخير لم يُغيّر على ما يبدو من خطط EA الحالية.

ويتوقع عدد من اللاعبين أن تُطرح اللعبة في الأسواق خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر، مستغلين غياب العنوان الضخم من Rockstar Games عن موسم الأعياد، ما يمنح الناشرين فرصة أفضل للترويج لألعابهم.

يُذكر أن EA تواجه في الوقت نفسه تحديات مالية، وتأمل أن تُساهم Battlefield 6 في تعويض بعض الخسائر. فقد استغنت الشركة مؤخرًا عن عدد من مطوري استوديو Respawn، وألغت مشروع Titanfall غير المُعلن، كما أوقفت العمل على لعبة EA Sports WRC داخل استوديو Codemasters.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، حرص ويلسون على تسليط الضوء على النجاحات الأخيرة للشركة، مثل Split/Second وCollege Football 25، واللتين ساهمتا في تحقيق دفعة إيجابية للأداء المالي.

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