تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف اقتراب الإطلاق العالمي لهاتف Xperia 1 VII بمعالج Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد هاتف Xperia 1 VI، الذي يُباع حاليًا بسعر 1,039.99 دولار على أمازون، أقوى هاتف ذكي تطرحه سوني رسميًا حتى الآن. ومع ذلك، تتزايد الأدلة التي تشير إلى أن الشركة تستعد للكشف عن الجيل السابع من هذه السلسلة.

بالتوازي، يبدو أن سوني تُخطط أيضًا لاستبدال سماعات WH-1000XM5 الشهيرة بإصدار جديد يحمل اسم WH-1000XM6.

وفي هذا السياق، ظهر مؤخرًا إصدار ثانٍ من هاتف Xperia 1 VII على منصة Geekbench، بعد أن تم رصد الجهاز نفسه في الأسبوع الماضي. وللتذكير، ظهر حينها هاتف برقم الطراز XQ-FS54، وهو ما يُرجح أنه النسخة الأوروبية أو البريطانية من الجهاز، خاصةً وأنه يحمل معالج Snapdragon 8 Elite، الذي يُعد تطورًا منطقيًا مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الموجود في Xperia 1 VI.

أما اليوم، فقد تسرب طراز جديد يحمل الرقم XQ-FS72 في قواعد بيانات Geekbench الخاصة بالذكاء الاصطناعي والمعالج ووحدة الرسوميات. وبالنظر إلى سياسة سوني السابقة في طرح أجهزة Xperia 1، يُرجح أن يكون هذا الإصدار مخصصًا للأسواق الآسيوية مثل الصين أو هونغ كونغ.

وتُشير التسريبات الأخيرة إلى أن سوني تعتزم الكشف رسميًا عن هاتف Xperia 1 VII وسماعات WH-1000XM6 خلال شهر مايو الجاري. ومع ذلك، قد يتأخر شحن الهاتف الجديد حتى حلول فصل الصيف.

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